Stellantis'ten önemli açıklama: Stellantis araçlar, yenilenebilir kaynaklardan üretilen 'HVO dizel yakıtını' destekliyor...

Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:47

Güncelleme: 27.12.2024 - 16:47

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ''çevre dostu dizel'' olarak bilinen HVO Dizel, Stellantis'e çok daha yenilikçi ve çevre dostu bir yaklaşım getiriyor. Euro 5 ve Euro 6 dahil olmak üzere oldukça geniş bir ürün yelpazesini destekleyen HVO Dizel, tamamen bitkisel ve hayvansal yağlardan üretiliyor.

Bitkisel, hayvansal ve atık yağlar gibi yenilenebilir ham maddelerden üretilen biyoyakıt olan HVO'yu üretmek için kullanılan hidrojenasyon işlemi, önemli ölçüde azaltılmış aromatik bileşik ve daha az kirletme oranına sahip kükürt içermeyen bir yakıt ortaya çıkarıyor. Böylece HVO Dizel, çok daha temiz ve çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.

HANGİ MOTORLARDA KULLANILABİLİYOR?

Bu önemli gelişme sayesinde HVO Dizel, yakıt deposu girişinde 'XTL' ibaresi bulunan 'Euro 5' ve 'Euro 6' motorlu çoğu güncel Stellantis Grubu aracında kullanılabiliyor. Ayrıca XTL olmayan bazı 'Euro 6' dizel araçlar, 1.3 MultiJet, 1.6 MultiJet, 2.0 Multijet, 2.2 MultiJet, 3.0 V6 MultiJet, yeni 2.2 MultiJet ve 2.3’lük MultiJet (F1A – Fiat Ducato) motorlarla donatıldığında HVO Dizel ile tam uyumlu hale geliyor.

Stellantis, tüm bu çevre dostu ve yenilikçi çalışmalarıyla geleceğin mobilitesine yön vermesinin yanı sıra çevre dostu dizel yakıtın kullanımını yaygınlaştırarak, çevreyi koruma ve müşterilerine gereksinimlerini karşılayan sürdürülebilir seçenekler sunma taahhüdünü sürdürmeye devam ediyor.