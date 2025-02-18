Suzuki'den şubat kampanyası: Tüm modellerde 0 faiz...
Akıllı Hibrit teknolojisi ve arazi yeteneklerine sahip modelleriyle dikkat çeken Suzuki; Yeni Swift, S-Cross, yenilenen Vitara ve Jimny modellerinde sunduğu 250 bin TL’ye 0 faizli kredi ve nakit alım avantajlarını birlikte sunarak şubat ayına iddialı bir giriş yaptı.
Suzuki şubat ayı kampanyasını duyurdu.
Suzuki, Yeni Swift’i satın almak isteyenlere yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi ve 60 bin TL nakit alım desteği sunuyor.
4x4 B-SUV segmentinin öncü modeli Suzuki S-Cross ve yenilenen Vitara modellerinde ise kullanıcılar şubat ayı boyunca yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi ve 100 bin TL nakit alım desteğinden faydalanabilecek.
Marka arazi sürüşü yeteneklerine sahip Jimny modelinde yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi fırsatını da devreye aldı.
Tüm bu avantajların yanı sıra Suzuki, tüm modellerinde Garantim ON’da programıyla 10 yıla varan garanti imkânı sağlıyor.
Şubat ayı boyunca geçerli olacak kampanyada ayrıntılar dikkat çekiyor. İşte hem faizsiz kredi hem de nakit alım desteği ile satışa sunulan Suzuki modelleri...
SUZUKI SWIFT
Yeni Swift, 250 bin TL’ye yüzde 0 faizli kredi ve 60 bin TL nakit alım desteği ile yeni sahiplerini bekliyor.
SUZUKI VITARA
AllGrip 4x4 çekiş sistemi ve en güncellenen güvenlik donanımlarıyla bir arada sunan yenilenen Suzuki Vitara ise 100.000 TL’ye varan nakit alım desteği ve yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi avantajıyla yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.
SUZUKI S-CROSS
AllGrip 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle tercih edilebilen, güncellenen üstün güvenlik donanımlarıyla S-Cross, yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi ve 100 bin TL nakit alım desteği fırsatıyla SUV severleri bekliyor.
SUZUKI JIMNY
İkonik Jimny modeline ise yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi imkânıyla sahip olunabiliyor.
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