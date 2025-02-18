Suzuki'den şubat kampanyası: Tüm modellerde 0 faiz...

Yayınlanma: 18.02.2025 - 15:24

Güncelleme: 18.02.2025 - 15:24

Suzuki şubat ayı kampanyasını duyurdu.

Suzuki, Yeni Swift’i satın almak isteyenlere yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi ve 60 bin TL nakit alım desteği sunuyor.

4x4 B-SUV segmentinin öncü modeli Suzuki S-Cross ve yenilenen Vitara modellerinde ise kullanıcılar şubat ayı boyunca yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi ve 100 bin TL nakit alım desteğinden faydalanabilecek.

Marka arazi sürüşü yeteneklerine sahip Jimny modelinde yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi fırsatını da devreye aldı.

Tüm bu avantajların yanı sıra Suzuki, tüm modellerinde Garantim ON’da programıyla 10 yıla varan garanti imkânı sağlıyor.

Şubat ayı boyunca geçerli olacak kampanyada ayrıntılar dikkat çekiyor. İşte hem faizsiz kredi hem de nakit alım desteği ile satışa sunulan Suzuki modelleri...

SUZUKI SWIFT

Yeni Swift, 250 bin TL’ye yüzde 0 faizli kredi ve 60 bin TL nakit alım desteği ile yeni sahiplerini bekliyor.

SUZUKI VITARA

AllGrip 4x4 çekiş sistemi ve en güncellenen güvenlik donanımlarıyla bir arada sunan yenilenen Suzuki Vitara ise 100.000 TL’ye varan nakit alım desteği ve yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi avantajıyla yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

SUZUKI S-CROSS

AllGrip 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle tercih edilebilen, güncellenen üstün güvenlik donanımlarıyla S-Cross, yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi ve 100 bin TL nakit alım desteği fırsatıyla SUV severleri bekliyor.

SUZUKI JIMNY

İkonik Jimny modeline ise yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi imkânıyla sahip olunabiliyor.