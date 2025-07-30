Tamir edilmiş hava yastıkları can güvenliğini tehdit ediyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özellikle kazaya karışmış araçlarda hava yastığı sistemlerinin sahte parçalarla değiştirilmesi ya da devre dışı bırakılması, çarpışma anında sistemin çalışmamasına ve ölümcül sonuçlara yol açmasına neden olabiliyor.

Hava yastığı lambasının sürekli yanması veya hiç yanmaması gibi durumların sistem arızasına işaret edebileceğini vurgulayan Auto Kale uzmanları, bu gibi işaretlerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ayrıca, yalnızca hava yastığının fiziksel varlığının değil, sensörler ve ateşleme sistemlerinin de test edilmesinin hayati önem taşıdığı ifade ediliyor.

Hava yastığı sistemlerinin eksik ya da sahte olması, yalnızca aracın değerini düşürmekle kalmayıp, sürücü ve yolcu güvenliğini de doğrudan tehdit ediyor. Bu nedenle, ikinci el araç alımında yalnızca genel durumun değil, detaylı güvenlik kontrollerinin de dikkate alınması gerekiyor.