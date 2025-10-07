Tesla'dan uygun fiyatlı Model Y hamlesi: Saatler sonra ortaya çıkacak! İşte tüm ayrıntılar...

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın artan küresel rekabet ortamında düşen satışları ve azalan pazar payını tersine çevirmek için kısa süre sonra en çok satan Model Y'nin daha uygun fiyatlı bir versiyonunu tanıtması bekleniyor.

Tesla CEO'su Elon Musk yıllardır kitlesel pazar araçları vaat ediyordu, ancak geçen yıl 25 bin dolarlık yeni bir elektrikli araç üretme planlarını iptal etti. Bu hafta tanıtılacak aracın, mevcut üretim ve tasarım platformlarına dayanan “uygun fiyatlı” bir versiyon olması bekleniyor.

Tesla, hafta sonu X'te iki klip yayımlayarak Tesla hayranları arasında heyecan yarattı. Bir videoda karanlıkta parlayan farlar, diğerinde ise birkaç saniye boyunca dönen bir tekerlek görünüyor ve ardından 7 Ekim tarihini gösteren “10/7” yazısı çıkıyordu.

30 BİN DOLARIN ALTINDA!

Önemli sorular arasında aracın fiyatı, sürüş menzili ve maliyetleri düşürme çabaları yer alıyor. Geçen yılın sonunda Musk, aracın fiyatının 30 bin doların altında olacağını söylemişti.

Temmuz ayında Tesla'nın ikinci çeyrek kazanç raporu toplantısında, Elon Musk “Otomobil satın alma isteği çok yüksek. Sadece insanların banka hesaplarında satın almak için yeterli paraları yok” ifadelerini kullanmış ardından “Bu yüzden, otomobili ne kadar uygun fiyatlı hale getirebilirsek o kadar iyi” demişti.

Musk başlangıçta aracın üretiminin Haziran ayı sonunda başlayacağını vaat etmiş olsa da Tesla'dan temmuz ayında yapılan açıklamada, aracın sadece “ilk versiyonlarını” üretildiği ve yılın son üç ayında müşterilere sunulacağı ifade edilmişti.

Bu yılın başlarında Tesla, yeni ışık çubukları ve arka dokunmatik ekran gibi iyileştirmeler içeren Model Y'nin yenilenmiş bir versiyonunu piyasaya sürdü.

Elektrikli araç üreticisinin Model 3'ün basitleştirilmiş bir versiyonunu da piyasaya sürmeyi planladığını tahmin ediyor.

Uygun fiyatlı otomobiller, Tesla'nın önümüzdeki on yıl içinde hedefi olan 20 milyon araç teslimini sağlayabilir.

TESLA TÜRKİYE

Bu gelişme Türkiye'nin 2025 yılında en çok satan elektrikli otomobili olan Tesla Model Y'nin daha da fazla satılmasına neden olabilir.

Elektrikli otomobillerden alınan vergilerin artırılmasının ardından Türkiye'de satılan sıfır elektrikli otomobil sayısında düşüş görülmüştü.

Türkiye'de Tesla'nın satışa sunduğu tek araç Model Y olurken fiyatı ise 2 milyon 305 bin 500 TL'den başlıyor.

Tesla Model Y Arkadan Çekiş, Long Range Arkadan Çekiş, Long Range Dört Çeker ve Performans Dört Çeker olmak üzere dört farklı versiyonla Türkiye'de satışa sunuluyor.

Tesla Model 3 ise Avrupa Birliği ya da Serbest Ticaret Anlaşması yapılan bir ülkede üretilmediği için henüz Türkiye'de satışa sunulmadı. Ancak modelin üretiminin Almanya'da ileri bir tarihte yapılmasının planlandığı da biliniyor. Bu durumda yeni Model 3'ün de Türkiye'de satışa sunulması mümkün olacak.

TESLA TOGG REKABETİ

Yeni ve daha uygun fiyatlı modelin Türkiye'de satışa sunulması durumunda satışlarda Tesla'nın gerisine düşen Togg ile aradaki farkın açılması da mümkün olabilir.