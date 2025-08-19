Tesla Model Y L satışa sunuldu! İşte fiyat ve menzili...

Tesla, bugün Çin’de Model Y L’nin resmi lansmanını gerçekleştirdi. Başlangıç fiyatı 47 bin 120 dolar olarak açıklanan Model Y L, altı koltuklu büyük bir elektrikli SUV olarak öne çıkıyor. Araç, dış tasarım ve iç donanımda yapılan yeniliklerle dikkat çekiyor. Yeni modelin teslimatlarının eylül ayında başlaması bekleniyor.

TASARIM VE AERODİNAMİK ÖZELLİKLER

Model Y L, standart Model Y’ye kıyasla bazı değişiklikler içeriyor. Tavan çizgisi yeniden tasarlanırken, arka spoiler daha dinamik bir görünüm kazandı. Bu aerodinamik iyileştirmeler sayesinde sürtünme katsayısı 0,216’ya düşürüldü.

Yeni SUV, 4976 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe ve 1668 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi 3040 mm olarak açıklanırken, beş koltuklu standart modele göre yaklaşık 18 cm daha uzun gövde ve 15 cm daha uzun aks mesafesi sunuyor. Bagaj kapasitesi, ikinci ve üçüncü sıra koltuklar katlandığında maksimum 2539 litreye kadar çıkabiliyor.

İÇ DONANIM VE TEKNOLOJİ ÖZELLİKLERİ

İç mekanda 16 inçlik yeni merkezi dokunmatik ekran bulunuyor. Ön kablosuz şarj ünitesi artık aynı anda 50W ve 30W hızlı şarj desteği sunuyor. Ses sistemi, orta konsolda yeni bir hoparlör ve tavana eklenen iki hoparlörle güçlendirildi. Yenilenen sistemde toplam 18 hoparlör ve bir subwoofer yer alıyor.

Model Y L’nin ikinci ve üçüncü sıra koltukları bağımsız olarak elektrikli şekilde katlanabiliyor. İkinci sıra koltuklarda elektrikli kol dayama bulunuyor. Ön iki sıradaki koltuklar havalandırma özelliğine sahipken, tüm koltuklarda ısıtma desteği mevcut. Ayrıca, ikinci ve üçüncü sıradaki tüm koltuklarda şarj portları yer alıyor.

PERFORMANS VE MENZİL

Araç, çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor. Ön motor 142 kW (190 hp), arka motor ise 198 kW (266 hp) güç üretiyor. Elektrikli SUV, 0’dan 100 km/sa hıza 4,5 saniyede ulaşıyor. LG Energy Solutions imzalı 82 kWsa’lik NMC batarya ile donatılan Model Y L, CLTC ölçümlerine göre 751 km menzil sunuyor. Enerji tüketimi ise 100 km’de 12,8 kWsa olarak açıklandı.