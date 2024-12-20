Tesla yüz binlerce aracı etkileyen sorunu yazılım güncellemesi ile uzaktan çözecek!

Tesla'nın ABD'de yaklaşık 700 bin aracı geri çağırdığı açıklandı. Geri çağırmanın nedeni ve kapsama giren araç modelleri de paylaşılırken bu sorunun güncelleme ile uzaktan çözüleceği belirtildi.

Tesla yüz binlerce aracı etkileyen sorunu yazılım güncellemesi ile uzaktan çözecek!
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AA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 17:41

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, lastik basıncı izleme sistemindeki sorun nedeniyle yaklaşık 700 bin aracını geri çağırıyor.

HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞRILIYOR?

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2024'te üretilen Cybertruck, 2017-2025 yıllarında üretilen Model 3 ve 2020-2025 yıllarında üretilen Model Y araçlarını kapsadığı belirtildi.

Lastik basıncı izleme sistemi uyarı ışığının yanık kalmayabileceği ve sürücüyü düşük lastik basıncı konusunda uyaramayabileceğine işaret edilen açıklamada, yanlış şişirilmiş lastiklerle araç kullanmanın kaza riskini artırdığı vurgulandı.

UZAKTAN YAZILIM GÜNCELLEMESİ

Açıklamada, geri çağırmadan 694 bin 304 aracın etkilendiği belirtilerek, Tesla'nın sorunun çözümü için uzaktan yapılabilecek bir yazılım güncellemesini ücretsiz olarak yayımladığı ifade edildi.


Etiketler: #tesla #geri çağırma #Güncelleme #otomobil

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