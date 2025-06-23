Ticaret Bakanlığı uyardı: Reklam Kurulu’ndan o araçlara ceza yağdırdı!

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, elektrikli araçların yanıltıcı reklamlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Kurul, tüketiciyi yanlış yönlendiren elektrikli otomobil reklamlarına toplam 15 milyon 846 bin 894 lira idari para cezası uyguladı.

TİCARET BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Bakanlık açıklamasında, Kurulun aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı kararlı denetimlerini sürdürdüğü vurgulandı. 12 Haziran’daki toplantıda 103 dosya incelendiği, bunlardan 92’sinin mevzuata aykırı bulunduğu belirtildi. Ayrıca, 8 dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

YANILTICI MENZİL BİLGİLERİ TESPİT EDİLDİ

İncelemelerde, bazı üretici ve satıcıların elektrikli araçların menzil bilgilerini, gerçek kullanım koşullarını yansıtmayan laboratuvar testi olan WLTP verilerine dayanarak sunduğu ortaya çıktı. Bu durumun tüketiciler açısından yanıltıcı olduğu bildirildi.

'MENZİL BİLGİSİ TEST STANDARDI AÇIKÇA BELİRTİLMELİ'

Ticaret Bakanlığı, menzil bilgisinin hangi test standardına göre belirlendiğinin reklamda açıkça ifade edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca gerçek kullanımda menzilin değişebileceğinin, hava sıcaklığı, sürüş tarzı, klima ve ısıtıcı kullanımı gibi faktörlerin menzili etkilediğinin tüketiciye net şekilde aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

İLK YARIDA 753 DOSYA MEVZUATA AYKIRI BULUNDU

2025’in ilk altı ayında Reklam Kurulu toplam 838 dosya inceledi. Bunlardan 753’ü mevzuata aykırı bulunurken, toplamda 141,1 milyon lira idari para cezası kesildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Bakanlık açıklamasında, tüketici haklarının korunması ve sektörde güven ile şeffaflığın sağlanması amacıyla, yanıltıcı menzil beyanları ve benzeri haksız uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.