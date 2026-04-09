Togg'dan içeride ve dışarıda büyük fark! Elektrikli otomobile talep arttı: Satış adedi ve sıralama belli oldu...

Bursa'da üretilen Togg ilk olarak 2023 yılı mayıs ayında satışa sunuldu. Aradan geçen sürede Türkiye'de pek çok kez en çok satılan elektrikli marka olarak zirvede yer alan Togg, T10X modelinin yanında satışa sunduğu ikinci modeli olan T10F ile de yüksek satış rakamlarına ulaştı. Ancak Türkiye sınırları içinde elde edilen başarı, markanın Avrupa’daki ilk durağı olan Almanya’da henüz beklenen yankıyı bulamadı. 29 Eylül 2025'te Almanya’da satışa sunulan Togg ülkedeki büyük Türk nüfusu ve canlanan elektrikli araç (EV) pazarı ile büyük bir potansiyel barındırsa da güncel veriler yerli üreticinin Avrupa yolculuğunda beklenen başarıyı yakalayamadığını gösterdi.

MART 2026 ELEKTRİKLİ SATIŞLARI

2026 yılı mart ayı verilerine göre, Türkiye otomobil pazarı yıllık bazda yüzde 13 oranında bir daralma yaşayarak 79 bin 857 adet seviyesinde kaldı. Bu daralmaya rağmen, elektrikli araçların pazar payındaki agresif yükseliş dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Elektrikli araçların toplam pazardaki payı yüzde 18,8’e yükselirken bu segmentin mutlak hâkimi Togg oldu.

Mart ayında Türkiye genelinde satılan 15 bin 28 adet elektrikli aracın 4 bin 440 adedini Togg tek başına oluşturdu. Model bazlı satışlarda ise Togg’un iki farklı modeli listenin zirvesinde yer aldı:

Togg T10X: 2.313 adet

Togg T10F: 2.127 adet

Bu rakamlar, Togg’un Türkiye’deki elektrikli araç satışlarının yaklaşık yüzde 30’una karşılık geldiğini gösterdi. Mart ayında en yakın rakipleri olan MINI Countryman 1.341 adet, KGM Torres EVX ise 1.285 adette kaldı. 5. sıradaki Opel Frontera 983, 6. sıradaki Tesla Model Y 935 ve 7. sıradaki Citroen e-C3 Aircross ise 696 adet satıldı.

ALMANYA ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARI YÜKSELDİ

Togg’un 29 Eylül 2025’te resmen giriş yaptığı Almanya pazarında ise oldukça farklı bir seyir izlediği görüldü. Almanya’nın elektrikli araç pazarı 2026 yılının mart ayında muazzam bir geri dönüşe imza attı.

Geçen yıl devlet teşviklerinin kesilmesiyle sendeleyen Alman bataryalı araç pazarı, 2026 Mart ayında yüzde 16’lık bir genel büyüme kaydetti. Ancak asıl çarpıcı olan, tamamen elektrikli araç kayıtlarının yüzde 66,2 oranında artarak bir ayda 70 bin 663 adede ulaşması oldu. Almanya’da satılan her dört araçtan biri (yüzde 24) artık tamamen elektrikli. Almanya'da Tesla 9 bin 252 adetle, BYD ise 3.438 adetle pastadan büyük paylar alırken, Togg’un satış rakamları ise "sembolik" düzeyde kaldı. Marka mart ayı içinde yalnızca 33 adet araç satabildi.

ALMANYA’DAKİ MİLYONLUK POTANSİYEL

Almanya'daki Türk nüfusunun yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda Togg’un ülkedeki düşük satış hacmi beklentilerden farklı görülüyor. Mart ayı haricinde genel satış rakamlarında markanın satışa sunulduğu tarih itibarıyla 2025 yıl sonuna kadar satışını gerçekleştirdiği araç sayısı 144 adetti. 2026 yılı ocak ve şubat aylarında ise toplam 62 adet Togg satılırken markanın bu istatistiklerle 6 ay sonunda Almanya'da toplam 239 adet satış yapmış olduğu görülüyor.

Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da yaklaşık 2,9 milyon Türk yaşamaktayken üçüncü ve dördüncü kuşak nesiller ile vatandaşlığa geçenler de dahil edildiğinde, bu sayının 4,5 ila 7 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. Halen 1,3 milyondan fazla kişi ise doğrudan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını korurken 82,6 milyonluk Almanya'da her 12-15 kişiden birinin Türkiye ile doğrudan bir bağı bulunduğu hesaplanıyor.

İHRACAT HEDEFLERİ

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, daha önce verdiği bir röportajda Almanya'nın ardından markanın Fransa, İtalya, Hollanda ve İsveç’te de satışa başlayacağını doğrulamıştı. Ancak Almanya'daki düşük satış adetleri markanın genişleme stratejisi üzerinde karamsarlığa neden oluyor.