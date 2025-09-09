Togg modellerine Euro NCAP'ten 5 yıldız...

Togg T10X, Avrupa'nın güvenlik kuruluşu Euro NCAP'in testlerinden beş yıldız almayı başardı.

T10X modelinin; yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya güvenliği ve güvenlik asistanları kategorilerinden aldığı puanların etkisi ile 5 yıldıza layık görüldüğü ifade edildi.

Togg T10X yetişkin yolcu kategorisinde yüzde 94 puan almayı başarması ile dikkat çekti. T10X; 2025 yılında yapılan testlerdeki en iyi üçüncü notu almayı başarırken ikinci sırada ise markanın bu ay ön siparişe açılacağı duyurulan modeli T10F yer aldı.

DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

Bu skorla T10X; Audi Q4 e-Tron, A6 e-Tron, Volkswagen Tayron ve Tesla Model 3 gibi modelleri geride bıraktı.

Çocuk yolcu kategorisinde yüzde 85'lik not alan T10X, en düşük notu ise yaya güvenliğinden aldı. Bununla birlikte güvenlik asistanları kategorisinde de yüzde 80'lik bir not aldığı görüldü.