Pirelli'den dev kampanya! Müşterilerine 1500 lira değerinde Shell Pratik Kart hediye...

Yayınlanma: 02.10.2024 - 17:56

Güncelleme: 02.10.2024 - 17:56

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pirelli, müşterilerine özel avantajlı yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 1 Ekim–31 Aralık tarihleri arasında Pirelli Yetkili Satıcıları veya alt satış noktalarından Pirelli marka 4 adet yaz, dört mevsim veya kış 18' jant ve üzeri otomobil ve SUV lastik satın alan müşterilere, KDV dahil 1500 lira değerinde Shell Pratik Kart hediye edilecek. Hediye kartlar 31 Ocak 2025'e kadar kullanılabilecek.