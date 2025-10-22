Toyota'dan bir ilk! Sağdan direksiyonlu elektrikli bZ3X 1 milyon 237 bin TL'ye satışa sunuldu...

Toyota, bZ3X elektrikli SUV modelinin sağdan direksiyonlu (RHD) versiyonunu Hong Kong'da resmen satışa sundu. Fiyatlar yaklaşık 29.500 ABD Doları'ndan başlarken bu da 1 milyon 237 bin 500 TL'ye karşılık geliyor. Açıklanan fiyat bZ3X'i, Hong Kong'da Toyota'nın en uygun fiyatlı modeli haline getirdi.

ZİRVEYE YERLEŞTİ bZ3X, GAC-Toyota, GAC Group ve Toyota Motor Corporation tarafından ortaklaşa geliştirilirken ve Guangzhou'daki GAC Toyota Nansha fabrikasında üretiliyor. SUV, Mart 2025'ten beri satışta olup, 46 binden fazla satarak, ortak girişim yeni enerji araçları listelerinde birçok kez zirveye yerleşti.

ELEKTRİKLİ ATAĞI Hong Kong'un saf elektrikli araç pazarı hızla büyüdü ve elektrikli araç yeni araç penetrasyonu yüzde 70'e yaklaştı. Toyota, şehirde rekabetçi fiyatlı bir elektrikli araçtan tarihsel olarak yoksundu. GAC Toyota İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Wen Dali'ye göre, bZ3X "Toyota'nın Hong Kong ürün gamındaki boşluğu dolduruyor ve yerel talebe yanıt veriyor."

ŞEHİRİÇİ ODAKLI Hong Kong RHD versiyonu, dar sokaklara, sıkışık park alanlarına ve sıkışık şehir içi yolculuklara uygun özelliklerle şehir içi kullanıma uygun olarak güncellendi. Önizlemelerden gelen ilk tepkiler olumlu oldu ve model, alan, teknoloji ve güvenlik dengesiyle övüldü.

TOYOTA BZ3X TEKNİK ÖZELLİKLERİ Toyota bZ3X RHS, 70,0 kWh lityum-demir-fosfat (LFP) bataryayla eşleştirilmiş 150 kW kalıcı mıknatıslı senkron motorla çalışıyor ve 565 km NEDC menzili sunuyor. 4.600 mm uzunluğunda, 1.850 mm genişliğinde ve 1.660 mm yüksekliğinde olan aracın dingil mesafesi ise 2.765 mm. Araç, 6,6 kW AC ve 90 kW DC hızlı şarjı desteklerken, araçtan Yüke (V2L) işlevi sayesinde harici güç sağlayabiliyor.

TOYOTA BZ3X İÇ MEKÂN Kabinde, 8,88 inç dijital gösterge paneli ve navigasyon, ses ve sistem kontrollerini entegre eden 14,6 inç merkezi dokunmatik ekran bulunuyor. Kablosuz Apple CarPlay, İngilizce ses kontrolü, 11 hoparlörlü Yamaha ses sistemi ve ısıtmalı ve havalandırmalı elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar gibi özellikler bulunuyor. Arka koltuklar 117 derece ile 137 derece arasında yatabiliyor ve SUV, sınıfı için geniş bir bagaj alanı sunuyor.

Toyota ayrıca, Hong Kong kullanıcılarının ihtiyaçlarına uyum sağlama çabalarının bir yansıması olarak, üç yıl ücretsiz şarj, ömür boyu pil garantisi ve Hong Kong-Shenzhen sınır ötesi yol yardımı gibi yerelleştirilmiş avantajları da ürün yelpazesine ekledi.