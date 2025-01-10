Toyota, mobilitenin geleceğini Las Vegas'ta tanıttı: Woven City'nin ilk aşaması tamamlandı

Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:08

Güncelleme: 10.01.2025 - 17:08

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, CES 2025'te geleceğin şehri olarak gösterilen Toyota Woven City'nin ilk fazını tamamladığını, uzay ve roket teknolojilerine yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

CES 2018'te mobilite şirketine dönüşümünü duyuran, CES 2020'de Woven City konseptini tanıtan Toyota, 2021'de Japonya'da temeli atılan bu şehirde ilk fazın resmi açılışını, bu yıl sonbahar aylarında yapacak.

Dünya çapında araştırmacıların da yer alacağı Woven City'yi 'yaşayan bir laboratuvar ve sürekli evrimleşen bir proje' olarak tasarlayan Toyota, burada otonom teknolojiler, robot, kişisel mobilite, akıllı evler ve yapay zeka gibi teknolojiler geliştirilmesini ve testler gerçekleştirilmesini sağlayacak.

WOVEN CITY

Woven City'nin birinci aşaması, insanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çevre dostu ve insan odaklı tasarımla donatıldı. Bu fazdan elde edilen veriler, ikinci ve sonraki aşamalar için planların geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Resmi açılışın ardından Woven City'de, Toyota ve Woven by Toyota personeli ile ailelerinden oluşan 100 sakin yaşayacak. Topluluk, farklı araştırmacılar ve onların ailelerini de kapsayacak şekilde kademeli olarak genişleyecek.

Birinci aşamanın, yaklaşık 360 sakini barındırması planlanıyor. İkinci aşama ve sonrasında ise toplam nüfusun yaklaşık 2 bin kişiye ulaşması bekleniyor.

ROKET SERI ÜRETİMİ

Kara, deniz ve havanın ardından mobiliteyi uzaya genişletmeyi hedefleyen Toyota, Interstellar Technologies Inc'e yatırım yaptı. Toyota'nın uzmanlığıyla, roketlerin seri üretimi desteklenecek.

Uzay çalışmalarına daha önce başlayan Toyota, 2019'da Japonya Uzay Araştırma Ajansı'yla uzaya araç göndermek üzere işbirliği yapmıştı. Toyota, hidrojen yakıt hücreli otomobil teknolojisine sahip keşif aracının yapımını hızlandırarak araştırmalarda öncü rol oynamıştı.