Dünyada trafiğin en yoğun olduğu kentler açıklandı: İstanbul 6. sıradan bakın kaçıncı sıraya çıktı!

Dünyada en yoğun trafik sorununa sahip kentler açıklandı. Geçen yıl 6. sırada yer alan İstanbul bu yıl sıralamada daha da yükseldi. Inrix’in 2024 yılına ait trafik analiz raporunda trafik yoğunluğun en yüksek olduğu şehirler ve ortalama trafikte geçirilen zamanlara yer verildi.

İşte trafik sıkışıklığının en çok olduğu ilk 10 şehir ve trafikte geçirilen süreler...