Dünyada trafiğin en yoğun olduğu kentler açıklandı: İstanbul 6. sıradan bakın kaçıncı sıraya çıktı!
Dünyada en yoğun trafik sorununa sahip kentler açıklandı. Geçen yıl 6. sırada yer alan İstanbul bu yıl bakın kaçıncı sırada oldu? İşte trafik sıkışıklığının en çok olduğu ilk 10 şehir ve trafikte geçirilen süreler...
Dünyada en yoğun trafik sorununa sahip kentler açıklandı. Geçen yıl 6. sırada yer alan İstanbul bu yıl sıralamada daha da yükseldi. Inrix’in 2024 yılına ait trafik analiz raporunda trafik yoğunluğun en yüksek olduğu şehirler ve ortalama trafikte geçirilen zamanlara yer verildi.
İşte trafik sıkışıklığının en çok olduğu ilk 10 şehir ve trafikte geçirilen süreler...
10. Brisbane (Avustralya)
Sürücü başına 2024 yılında ortalama 84 saat geçirildi. 2023'te ise bu süre 74 saat olarak kayıtlara geçmişti.
9. Los Angeles (Amerika Birleşik Devletleri)
Sürücü başına 2024 yılında ortalama 88 saat geçirildi. 2023'te ise bu süre 89 saat olarak kayıtlara geçmişti.
8. Cakarta (Endonezya)
Sürücü başına 2024 yılında ortalama 89 saat geçirildi. 2023'te ise bu süre 65 saat olarak kayıtlara geçmişti.
7. Cape Town (Güney Afrika)
Sürücü başına 2024 yılında ortalama 94 saat geçirildi. 2023'te ise bu süre 83 saat olarak kayıtlara geçmişti.
6. Mexico City (Meksika)
Sürücü başına 2024 yılında ortalama 97 saat geçirildi. 2023'te ise bu süre 96 saat olarak kayıtlara geçmişti.
5. Paris (Fransa)
Sürücü başına 2024 yılında ortalama 97 saat geçirildi. 2023'te ise bu süre 97 saat olarak kayıtlara geçmişti.
4. Londra (İngiltere)
Sürücü başına 2024 yılında ortalama 101 saat geçirildi. 2023'te ise bu süre 99 saat olarak kayıtlara geçmişti.
3. Şikago (Amerika Birleşik Devletleri)
Sürücü başına 2024 yılında ortalama 102 saat geçirildi. 2023'te ise bu süre 96 saat olarak kayıtlara geçmişti.
2. New York (Amerika Birleşik Devletleri)
Sürücü başına 2024 yılında ortalama 102 saat geçirildi. 2023'te ise bu süre 101 saat olarak kayıtlara geçmişti.
1. İstanbul (Türkiye)
Sürücü başına 2024 yılında ortalama 105 saat geçirildi. 2023'te ise bu süre 91 saat olarak kayıtlara geçmişti.
İstanbul'da son bir yılda trafikte kalınan ortalama süredeki artış liste içinde en yüksek orana tekabül etti. Yüzde 15'lik artış 2023'te 6. sırada yer alan İstanbul'u ilk sıraya taşıdı.
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