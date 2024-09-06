Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanları ‘Aile Günü’nde bir araya geldi

Yayınlanma: 06.09.2024 - 16:21

Güncelleme: 06.09.2024 - 16:22

Toyota’nın Avrupa’daki üretim tesislerinden biri olan, üretiminin büyük bölümünü 150 ülkeye ihraç eden, bulunduğu bölgeye ve Türkiye ekonomisine değer katan ve en büyük değeri çalışanları olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 10’uncu Aile Günü kutlamasını 13 bin kişinin katılımıyla Sakarya’da gerçekleştirdi.

Toplam 5 bin kişiye istihdam olanağı sağlayan Toyota Türkiye, büyük bir aile olarak birlikte vakit geçirmek amacıyla ‘Aile Günü’ etkinliği yapıyor. Aile Günü kutlaması çalışanların aileleriyle birlikte büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Toyota Türkiye’nin Sakarya’da bulunan fabrika tesislerinde gerçekleştirilen ve gün boyunca ikramların yapıldığı ‘Aile Günü’nde, çocuklara ve büyüklere yönelik birbirinden eğlenceli aktivitelere yer aldı. Aile Günü’nde ayrıca Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin yüzüncü yıldönümü olması nedeniyle de bir dizi etkinlik yapıldı.

'BAŞARI ÇALIŞANLARIMIZIN EMEKLERİYLE ORTAYA ÇIKIYOR'

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Genel Müdürü ve CEO’su Erdoğan Şahin, Aile Günü kutlaması dolayısıyla yaptığı konuşmasında, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini etkin bir şekilde sağlayabilmeleri için sürekliliği olan politikalarla; kişisel gelişimden spora kadar çalışan odaklı çok yönlü etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak çalışanlar ve aileleri ile birlikte büyük bir aile olduklarını hatırlatan Şahin, “TMMT bugün 5 kıtada 150’ye yakın ülkeye hibrit ve şarjlı hibrit araç ihracatı yapıyor. 280 bin araç üretimi kapasitesi ile Toyota’nın Avrupa’daki en büyük üretim üssü durumundayız. Önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye’de 2023 yılında da en çok ihracat yapan firmalar içerisinde ikinci olduk. TMMT, Toyota’nın Avrupa’daki fabrikaları arasında şarj edilebilir otomobil üreten ilk fabrikasıdır. Yeni kurduğumuz batarya üretim tesisi ile Toyota’nın elektrifikasyon dönüşümüne hizmet edeceğiz. Tüm bu başarıların arkasında yatırım var, teknoloji var ama hepsinden önemlisi insan var; çalışanlarımız olarak siz varsınız. Sizlerin katkılarıyla TMMT’yi Türkiye’de ve Dünya’da her alanda örnek alınan bir şirket haline getirdik. Çalışanlarımız ve ailelerinin emeği ve özverisi olmadan bu noktaya gelmemiz mümkün olmazdı. Tüm TMMT çalışanlarımız, üretime destek olan tüm taşeron firma çalışanlarımız, değerli eşleri, çocukları, anne baba ve kardeşleri; davetimize katılıp Aile Günümüzü bizimle geçirdiğiniz için teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Bizim için çalışma arkadaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve refahı birinci önceliğimizdir. Bu sebeple bir yandan rahat, temiz ve güvenli bir üretim ortamı hazırlamaya çalışırken öte yandan yemek, servis, revir ve hijyen gibi konularda hizmet kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Fabrikamızda bunları yaparken, topluma olan sorumluluğumuzu da unutmadık. Eğitim, çevre ve trafik konularında okullara araç ve eğitim desteği veriyoruz. Ayrıca LÖSEV, Darüşşafaka ve Temiz Deniz gibi sivil toplum kuruluşlarına destek oluyoruz” dedi.

“KADIN ÇALIŞAN ORANIMIZ YÜZDE 15’E ULAŞTI”

Şahin, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de çalışanların büyük destekleriyle sektöre ve Türkiye ekonomisine sağladıkları katma değeri artırarak sürdüreceklerini söyledi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak son yıllarda kadın çalışan istihdamına öncelik verdiklerini hatırlatan Şahin, “Fabrikamızda kadın çalışan istihdamını destekliyoruz. Gururla söylemek isterim ki; kadın çalışan oranımız yüzde 15’e ulaştı. Kadın çalışanlarımızın getirdiği farklı bakış açılarının şirketimizi daha güçlü ve yenilikçi kıldığına inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmasında ayrıca Türkiye ile Japonya arasında dostluğa da değinen Şahin şunları söyledi:

“Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler 1924 yılında kurulmuş. İki ülke diplomatik ilişkilerinde öncesine dayanan güçlü bir dostluğu günümüze ‘stratejik ortaklık’ anlayışı ile güçlendirerek devam ettirebilmiştir. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye adına Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin yüzüncü yılını kutluyor, iki ülke dostluğunun ilelebet sürmesini diliyorum.”