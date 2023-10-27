Toyota Türkiye heyetinden Cumhuriyetin 100. yılında anlamlı ziyaret

Yayınlanma: 27.10.2023 - 13:09

Güncelleme: 27.10.2023 - 13:20

Toyota heyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bozkurt, şunları kaydetti:

''Ulu Önderimiz Yüce Mustafa Kemal Atatürk, çok zorlu şartlarda kurduğun Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisine bugün büyük katma değer sağlayan otomotiv sektörünün ülkemizdeki temsilcilerinden Toyota Türkiye'nin tüm bölgelerinden gelen bayileri ve yöneticileri olarak, ilkelerinize bağlılığımızı bildirmek üzere huzurunuzdayız. 1919 yılında Samsun'da bir kıvılcım olarak başlayıp kor bir ateşe dönen mücadele ve sonrasında 1923 yılında taçlanan Cumhuriyet'imiz bugün tam 100 yaşında.

Henüz Cumhuriyet ilan edilmeden önce İzmit İktisat Kongresi'ni toplayarak siyasi ve iktisadi bağımsızlık arasındaki farkın en aza indirilerek, bunların birbirinden bağımsız olarak düşünülemeyeceğini öngörüp, büyük hedefi belirlemiştiniz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında çok daha anlamlı hale gelen bu hedef doğrultusunda ülkemizi emanet ettiğiniz bizler, var gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam etmekteyiz. Size olan bağlılığımızla birlikte işaret ettiğiniz yolda kararlılıkla hiç durmadan yürüyeceğimizden de emin olunuz.''