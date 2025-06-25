Toyota otomotiv sektörüne nitelikli mezunlar kazandırıyor

Toyota Türkiye’nin 1992 yılında başlattığı Toyota Teknik Eğitim Programı (T-TEP), otomotiv sektörüne nitelikli iş gücü kazandırma hedefiyle bu yıl da mezunlarını verdi. Program, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle belirlenen mesleki ve teknik liselerde yürütülüyor.

Türkiye’de 33 yıldır sürdürülen program, İstanbul’da Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 1992’den bu yana, Adana’da ise Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2007 yılından bu yana uygulanıyor.

Bu yıl düzenlenen mezuniyet törenleri, İstanbul’da Şişli Öğretmen Evi’nde ve Adana’da Atosev Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 31. döneminde 12 öğrenci, Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan MTAL ise 14. döneminde 10 öğrenci mezun etti.

Bugüne kadar toplamda 635 mezun veren program, öğrencilere teknik bilgi ve becerilerin yanı sıra iş disiplini, takım çalışması ve sürekli gelişim anlayışı gibi iş hayatında önemli olan değerleri kazandırmayı amaçlıyor. Mezunların büyük bir kısmı, otomotiv sektöründe özellikle satış sonrası hizmetler alanında istihdam ediliyor.

Toyota Teknik Eğitim Programı, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personelin yetişmesine katkı sunmaya devam ediyor.