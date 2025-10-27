Toyota seriye bağladı: 4 ay üst üste üretim arttı! Eylülde 918 bini aştı...

Toyota Motor, yaptığı açıklamada, Japon otomobil üreticisinin en büyük pazarı olan ABD'de hem satışların hem de üretimin artmasıyla eylül ayında dünya çapındaki üretiminin yüzde 10'dan fazla arttığını ve dördüncü ay üst üste artış kaydettiğini duyurdu.

EYLÜLDE 918 BİN ARAÇ ÜRETTİ

Toyota'nın eylül ayı küresel üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 918 bin 146 araca ulaştı. ABD'deki aylık üretim, hibrit araçlara olan güçlü talep ve geçen yıl iki modelin üretimindeki kesintinin telafi edilmesi nedeniyle yüzde 29 arttı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, Japonya'daki üretimin yüzde 9, Çin'deki üretimin ise yüzde 16 arttığını açıkladı.

Eylül ayında küresel satışlar dokuzuncu ayda art arda yükseldi ve yüzde 3 artışla 879 bin 314 araca ulaştı. ABD satışları yüzde 14 artarken, Çin'deki yüzde 1'lik ve Japonya'daki yüzde 5'lik düşüşü telafi etti.

Toyota, yılın ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 7,8 milyon araç sattı.

Üretim ve satış rakamları, lüks Lexus markasını da içermektedir.