Trafiğe kaydı yapılan araçlar yüzde 80 arttı: Yakıt fiyatları motosikletleri zirveye taşıdı

Yayınlanma: 21.11.2023 - 13:28

Güncelleme: 21.11.2023 - 13:52

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2023 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 80 ARTIŞ

Buna göre; ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,4 artarak 184 bin 767, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 3,5 azalarak 2 bin 580 oldu.

Trafikteki toplam taşıt sayısı ekim'de 182 bin 187 arttı. Benzin fiyatı İstanbul'da 35 liraya mazot fiyatları 38 liraya dayandı, ekim ayında yakıt tasarrufu ile motosiklet satışları zirveye çıktı. Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44'ü motosiklet, yüzde 40,9'u otomobil, yüzde 8,4'ü kamyonet, yüzde 3,8'i traktör, yüzde 1,8'i kamyon, yüzde 0,7'si minibüs, yüzde 0,3'ü otobüs ve yüzde 0,1'i özel amaçlı taşıt.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, aylık yüzde 7 azaldı. Ekim'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 4,1, otomobilde yüzde 2,5 artarken; motosiklette yüzde 14,1, kamyonette yüzde 11,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 11,1, traktörde yüzde 6, otobüste yüzde 2,2 ve kamyonda yüzde 1,1 geriledi.

TOPLAM TAŞIT SAYISINDA YÜZDE 8,15 ARTIŞ

Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 196,4, motosiklette yüzde 158,8, otomobilde yüzde 72,3, otobüste yüzde 28,7, kamyonda yüzde 17,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 3, traktörde yüzde 2,3 artarken kamyonette yüzde 5,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, ekim sonu itibarıyla yıllık yüzde 8,15 artışla 28 milyon 365 bin 819'a çıktı.

Bu taşıtların yüzde 53'ü otomobil, yüzde 17,4'ü motosiklet, yüzde 15,7'si kamyonet, yüzde 7,7'si traktör, yüzde 3,4'ü kamyon, yüzde 1,8'i minibüs, yüzde 0,7'si otobüs ve yüzde 0,3'ü özel amaçlı taşıt.

75 BİN 494 OTOMOBİLİN KAYDI YAPILDI

Ekim'de 723 bin 1 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların yüzde 62,1'i otomobil, yüzde 16,1'i kamyonet, yüzde 12,9'u motosiklet, yüzde 3,7'si traktör, yüzde 2,4'ü kamyon, yüzde 2'si minibüs, yüzde 0,6'sı otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıt.

Ekim'de 75 bin 494 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

EN FAZLA TERCİH EDİLEN RENK GRİ!

Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 908 bin 720 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,2 azalarak 25 bin 80 oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 883 bin 640 artış gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 769 bin 650 otomobilin yüzde 66'sı benzinli, yüzde 17,6'sı dizel, yüzde 9,1'i hibrit, yüzde 5,9'u elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'li.

Ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 44 bin 117 otomobilin ise yüzde 35,9'u dizel, yüzde 33,7'si LPG'li, yüzde 28,4'ü benzinli, yüzde 1,4'ü hibrit ve yüzde 0,4'ü elektrikli.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 33,8'i 1300 ve altı, yüzde 23,4'ü 1401-1500, yüzde 19,8'i 1301-1400, yüzde 10,6'sı 1501-1600, yüzde 5,9'u 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerde en fazla tercih edilen ilk 3 renk yüzde 35,4 ile gri, yüzde 27,4 ile beyaz ve yüzde 12,3 ile mavi olarak belirtildi.