Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi değişti mi? SEDDK’den net açıklama geldi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indiriminin araçtan bağımsız hale getirilerek sürücüye bağlandığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Kurum, söz konusu haberlerin mevcut mevzuatla örtüşmediğini belirtti.

SEDDK tarafından yapılan açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereği zorunlu trafik sigortası poliçelerinin sürücü adına değil, motorlu aracın işleteni adına düzenlendiği hatırlatıldı. Bu nedenle mevcut sistemde trafik sigortasının sürücüye özel olarak yapılmasının mümkün olmadığı vurgulandı. Bir kişinin birden fazla araca sahip olması durumunda da, poliçe düzenlenirken araçları kullanacak sürücülerin dikkate alınmadığı ifade edildi.

ARAÇ DEĞİŞİLİĞİYLE İNDİRİM HAKKI

Bu kapsamda, birden fazla aracı bulunan sigortalıların ikinci ve sonraki araçları için düzenlenen trafik sigortası poliçelerinin genellikle 4. basamaktan başlatıldığı belirtildi. Öte yandan, mevcut uygulamada araç değişikliği yapan sigortalıların, hasarsızlık indirimine ilişkin basamak haklarını yeni araçlarına aktarabildikleri de anımsatıldı.

SEDDK, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenlemenin ise kamuoyunda iddia edildiği gibi sürücü bazlı bir sisteme geçişi öngörmediğini bildirdi. Söz konusu düzenlemenin, avantajlı basamak aktarımına ilişkin teknik bir değişiklikten ibaret olduğu kaydedildi. Buna göre, avantajlı basamakta bulunan aracını satan sigortalılar, yeni araçlarını daha önce satın almaları halinde de mevcut hasarsızlık basamaklarını yeni araçlarına aktarabilecek.

DEZAVANTAJLI BASAMAK

Açıklamada, bu durumdaki sigortalıların acenteleri veya sigorta şirketleri aracılığıyla basamak düzeltmesi talebinde bulunabilecekleri, başvuru yapılmaması halinde ise düzeltmenin poliçe yenileme döneminde sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirileceği belirtildi. Aynı uygulamanın dezavantajlı basamakta yer alan sigortalılar için de geçerli olacağı ifade edildi.

Öte yandan SEDDK, trafik sigortasında iyi sürücü ile riskli sürücü ayrımının daha adil ve net şekilde yapılabilmesi amacıyla, poliçelerin işletenden bağımsız olarak sürücü temelli düzenlenmesine yönelik alternatif modeller üzerinde çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Bu çalışmaların ilgili paydaşlarla birlikte yürütüldüğü ve tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.