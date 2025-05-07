Trio Mobil ve Burgan Leasing’ten işbirliği

Yayınlanma: 07.05.2025 - 17:52

Güncelleme: 07.05.2025 - 17:52

Teknoloji şirketi Trio Mobil, finansal kiralama şirketlerinden Burgan Leasing ile işbirliği gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu kapsamda, Burgan Leasing’in kiralama portföyünde yer alan 5 binden fazla aracın, Trio Mobil’in CAN Bus tabanlı telematik çözümleriyle dijital dönüşüme taşınması hedefleniyor.

Entegre edilen sistemler sayesinde, araçlardan alınan gerçek zamanlı verilerle bakım ve arıza süreçlerinin önceden yönetilmesi sağlanıyor. Aynı zamanda yakıt tüketimi azaltılırken, karbon salınımı düşürülüyor ve araçların ikinci el değerlerinin korunması destekleniyor.

'VERİMLİLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ DESTEKLİYORUZ'

Trio Mobil CEO’su ve Kurucu Ortağı Nevzat Ataklı, “Burgan Leasing ile gerçekleştirdiğimiz bu teknoloji iş birliği, veriye dayalı filo yönetimini yaygınlaştırma hedefimiz açısından önemli bir adım. CAN Bus tabanlı çözümlerimizle araçlardan alınan detaylı veriler, sadece maliyetleri azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda filo verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliği de destekliyor. Bu projeyle hem Burgan Leasing’e hem de onların iş ortaklarına uzun vadeli değer katacağız” diye konuştu.

'KATMA DEĞERİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Burgan Leasing Genel Müdür Yardımcısı Saniye Yeşilbaş ise işbirliğine dair şunları söyledi:

“Trio Mobil ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, filo kiralama süreçlerine akıllı teknolojileri entegre ederek müşterilerimize daha fazla katma değer sağlamayı amaçlıyoruz. Operasyonel maliyetleri azaltan, araçların ikinci el değerini koruyan ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunan bu dönüşüm, Burgan Leasing olarak fark yarattığımız alanlardan biri olacak.”