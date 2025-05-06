Elektrikli araçlar için 19 Mayıs’a özel rotalar...

Yayınlanma: 06.05.2025 - 13:41

Güncelleme: 06.05.2025 - 13:41

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Milli Mücadele’nin yıldönümünde, EN YAKIT, Türkiye tarihinin dönüm noktalarını keşfetmek isteyen kullanıcılarına özel 3 farklı rota önerisinde bulunuyor. Elektrikli araç sahipleri, Amasya’dan Samsun’a uzanan bu rotalarda şirketin yaygın şarj ağı sayesinde kesintisiz ve güvenli bir yolculuk deneyimi yaşayacak.

Karadeniz’in yeşiliyle tarihin izlerini birleştiren 19 Mayıs’a özel 3 EN YAKIT rotası şöyle açıklandı:

MİLLİ MÜCADELE’NİN BAŞLADIĞI TOPRAKLAR

Bu rota, Atatürk’ün Amasya Genelgesi’ni yayınladığı şehirden başlayarak Samsun’a uzanıyor. Milli Mücadele’nin kararlarının alındığı, tarihin yönünü değiştiren bu güzergahta hem kültür hem de anlam yüklü duraklar var. Amasya’da yer alan Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Amasya Arkeoloji Müzesi gibi tarihi yapıları ziyaret edebilir, Merzifon’da bölgenin kültürünü keşfederek, bu anlamlı topraklarda geçmişin izlerini sürebilirsiniz.

TARİHLE İÇ İÇE BİR KEŞİF

Samsun şehir merkezinde ve çevresinde planlanan rota, hem tarihi yerleri ziyaret etmek hem de şehir hayatının keyfini çıkarmak isteyenler için en uygun seçeneklerden biri. Bandırma Vapuru, Gazi Müzesi ve Amisos Tepesi rotanın öne çıkan duraklarını oluşturuyor. Ayrıca Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı Bandırma Vapuru, şehrin tarihini yerinde hissetmek isteyenler için önemli bir durak olarak öne çıkıyor. Bafra ve Terme ilçeleri de bu yolculuk sırasında keşfedilecek yerler arasında yer alıyor. Bafra pidesi ise rotada mutlaka tatmanız gereken yöresel lezzetlerden.

TARİHTEN DOĞAYA UZANAN DÖNÜŞ YOLU

Kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarına ev sahipliği yapan Samsun’un ardından, rotanız sizi Hitit uygarlığının izlerini taşıyan Çorum’a, oradan da Ilgaz Dağları’nın yemyeşil eteklerine taşıyor. Ilgaz Milli Parkı, bu güzergâhta doğayla baş başa kalabileceğiniz eşsiz duraklardan biri. Serin dağ havası eşliğinde kısa bir yürüyüş yapabilir, yolculuğun temposuna huzurlu bir ara verebilirsiniz.

Yapılacak seyahatlerde Amasya ve Çankırı'da 1, Samsun'da ise 4 noktada EN YAKIT üzerinden araç şarj edilebileceği de ifade edildi.