Trump'ın gümrük vergileri Avrupalı üreticileri vurdu! Hisselerde sert düşüş

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehdidinin ardından Avrupalı otomobil üreticileri Porsche, BMW, Volkswagen, Mercedes Benz ile Stellantis ve Volvo hisselerinde düşüşler görüldü.

Trump'ın gümrük vergileri Avrupalı üreticileri vurdu! Hisselerde sert düşüş
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Reuters
Yayınlanma: 27.02.2025 - 13:49

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa otomobillerine ve diğer mallarına %25 “karşılıklı” gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından Avrupa'nın en büyük otomobil üreticilerinden bazılarının hisseleri perşembe günü düşüşe geçti.

Avrupa'nın otomobil ve parçaları endeksi %3,4 gerileyerek iki haftanın en düşük seviyesine indi ve diğer sektörel endeksler arasında en çok düşen endeks oldu.

TRUMP'TAN GÜMRÜK VERGİSİ AÇIKLAMASI

Trump, Avrupa Birliği'nden gelen mallar için bir gümrük vergisi oranına karar verip vermediği sorusuna şöyle yanıt verdi: 

Bir karar verdik ve bunu çok yakında açıklayacağız ve genel anlamda %25 olacak ve bu arabalar ve diğer her şey için geçerli olacak.

Alman Porsche, BMW, Volkswagen ve Mercedes Benz hisseleri %2,4 ile %2,8 arasında değer kaybetti.

Volvo Cars açıldığında hisseler %4,3 düşerken, Stellantis'te ise %2,4 gerileme görüldü.


Etiketler: #Donald Trump #Gümrük vergisi #otomobil #Avrupa

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