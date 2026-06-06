Türkiye'de üretilen Honda PCX125 satışa sunuldu

Honda Türkiye Motosiklet'in İzmir Aliağa'daki fabrikasında üretilen scooter modeli PCX125, Türkiye yollarına çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda'nın global üretim standartlarıyla Türkiye'de üretilen ve ön siparişleri mayıs ayında alınan PCX125 modeli, farklı renk seçenekleri ve 189 bin lira satış fiyatıyla Honda Motosiklet bayilerinde satışa sunuldu.

HONDA PCX125 ÖZELLİKLERİ

Şehir içi kullanım kolaylığı ve geniş saklama alanı gibi özellikleriyle öne çıkan model, yenilenen tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve kullanıcı dostu yapısıyla dikkati çekiyor. Geniş sele altı bagaj hacmi, Honda RoadSync ve eSP+ motor teknolojisiyle donatılan motosiklet, bireysel ve ticari kullanıcıların beklentilerine yanıt veriyor.

HONDA PCX125 YAKIT TÜKETİMİ

Model, 100 kilometrede yaklaşık 2,1 litre yakıt tüketimi (WMTC modu) ve 8,1 litrelik depo kapasitesiyle tek depoda yaklaşık 385 kilometre menzil imkanı tanıyarak tasarruflu bir sürüş sağlıyor.

Şık tasarımı, verimli motor yapısı, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) sistemi, tek kanallı ABS destekli ön ve arka disk fren gibi özelliklere sahip PCX125, kullanıcılarına konforlu ve ekonomik bir yolculuk vadediyor.

Nisan ayında üretimine başlanan ve ön sipariş süreci tamamlanan model, Türkiye genelinde genişleyen Honda Motosiklet bayi ağında kullanıcılarla buluşuyor.