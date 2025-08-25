Türkiye'nin ilk yerli terminal çekici lastiği Petlas'tan...

Petlas, sektörün ilk yerli terminal çekici lastiğini Kırşehir’de üretmeye başladı. Yüksek diş derinliği ve aşınmaya dirençli sırt karışımı ile uzun ömür vadeden yeni Petlas PtxTERMINAL, S şekilli dönüş yönüne dik oluklar ve girintili çıkıntılı çevresel kanallar ile her hava koşulunda mükemmel çekiş sağlıyor.

Özel olarak tasarlanan Petlas PtxTERMINAL lastikleri kamyon lastiğine göre iki kat uzun ömrü, çekici ve treyler için tüm akslarda tek çözüm olması, darbelere karşı ekstra güçlendirilmiş karkas ve yanak yapısı, daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 salınımı, bozuk zeminlerden kaynaklı sarsıntıyı absorbe edebilen yapısı, kamyon lastiğine oranla lastik başına 3 bin 650 kilogram daha fazla yük taşıma kapasitesi ve antistatik özelliği ile rakiplerinden ayrılıyor.

Önümüzdeki yıl kuruluşunun 50’nci yılını kutlamaya hazırlanan Petlas, sektörde ilk yerli terminal çekici lastiği üreterek önemli bir başarıya daha imzasını attı. Bu kapsamda şirket, liman sahalarında önemli bir iş kolu olan terminal çekici grubuna yönelik 310/80R22.5 ebatlı PtxTERMINAL lastiğinin seri üretimine başladı. Statik konumda 10.4 ton taşıma kapasitesine sahip olan PtxTERMINAL, saatte 40 kilometre süratte 6.9 ton yükü rahatlıkla taşıyabiliyor.