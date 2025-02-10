Türkiye, otomotiv sanayisi zorlu geçmesi beklenen 2025 yılını aşmak için rekabet gücünü artırmalı: İhracat daralacak

Yayınlanma: 10.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.02.2025 - 04:00

2024 yılında toplam araç üretiminin 1 milyon 466 bin adetle bir önceki yılın gerisinde kaldığını söyleyen TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, “İhracat cephesinde otomotiv sektörü, toplamda 37.2 milyar dolarlık bir ihracat geliri elde ederek olumlu bir performans sergilese de bunun sürdürülebilirliği bir tehdit noktası olarak karşımızda duruyor.

YÜZDE 10’LUK KÜÇÜLME

Avrupa Birliği’nin regülasyon değişiklikleri ve ana sanayilerden yeni platform ve projeler alamamamız nedeniyle 2025 yılı ihracatımızda yüzde 10’luk bir küçülme olacağını ön görüyoruz” dedi. 2025 yılında en büyük ihraç pazarımız olan Avrupa’da üretimde geçen yıla göre yüzde 2.6’lık düşüş beklendiğini vurgulayan Albert Saydam, “Türkiye’de üretimin 1 milyon 400 bin adede gerileyeceği tahmin edilmekte. Son 5 yılda 15’incilikten 11’inciliğe kadar yükseldik fakat bu kritik bir eşik. 10’uncu sıraya çıkabilmemiz için üretimimizi 1 milyon 400 binlik rakamlardan 2 milyon 400 binlere çıkarmamız lazım. Bu zorlu süreci aşmak için rekabet gücümüzü artırmalı, stratejik işbirlikleri geliştirerek fırsatları değerlendirmeliyiz” diye konuştu.

2025 yılı için Türkiye’nin otomotiv tedarik sanayisinde hedefin, zorluklara karşın rekabet gücünü artırarak ihracatta dünya çapında daha güçlü bir konuma gelmek olduğunu belirten TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, şunları söyledi: “2025 yılı hedefleri doğrultusunda rekabetçiliğimizin iyileştirilmesi, üretimin artması ve uluslararası işbirlikleriyle kayıpların telafi edilmesi, Avrupa Birliği’nin yeni regülasyonlarına uyum sağlamak ve küresel projelerde yeni iş hacimleri elde etmek, sektörün temel öncelikleri arasında yer alıyor.”