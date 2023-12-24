Türkiye'nin en çok satan otomobilini test ettik: Fiat Egea Cross 1.5 T4 Hibrit

Yayınlanma: 24.12.2023 - 07:00

Güncelleme: 24.12.2023 - 07:00

Fiat Egea Cross 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT bu haftaki konuğumuz oldu. Fiat'ın Egea sedan ile en çok satan otomobil unvanını alması, Egea Cross'un ise en çok satan crossover olması merakımızı cezbetti ve beklentimizi yükseltti. Konuğumuzun Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak satışa sunulmasıysa gururumuzu daha ilk bakışta okşamayı başardı.

Fiat Egea Cross direksiyonun başına geçmeden tasarımı ile kullanıcılara ne sunmak arzusu ile yola çıktığını anlatıyor.

Modelin yerden yüksek yapısı çamurluklarda kullanılan dodikleri ve hatchback olmasına rağmen hiç de küçük sayılmayacak 1818 mm genişliği, 4386 mm uzunluğu ve 1556 mm yüksekliği özellikle aileler için geniş bir yaşam alanı sunacağını ve güvenli seyahatlere imkân tanıdığını gözler önüne seriyor. Bagaj hacmi de 440 litre ile oldukça ideal görünüyor.

Modelin bu yalın tasarımında en çok beğendiğim bölüm hiç kuşkusuz ön ve arka camların arasında yer alan ve Cumhuriyetin 100. yılını kutlayan logo. Uzun yıllardır Türkiye'de üretilen ve en çok satan modellerin başında gelen modelde böyle bir çalışma yapılması takdire şayan.

Fiat Egea Cross'un şoför koltuğuna geçerken cebinizde olan anahtarın yakında olduğunu anlayan otomobilin kapı kolları üzerinde bulunan düğmeye basmak yeterli oluyor. Bu sayede modelin baştan itibaren yüksek donanım seviyesine sahip olduğunu anlamakta gecikmiyorsunuz.

Fiat Egea Cross kullandığım süre içinde en çok öne çıkan kullanım rahatlığı oldu. Modeli şehir içinde park etmek ön ve arka park sensörleri ve de geri görüş kamerası ile oldukça kolay. City modunda direksiyon da oldukça hafif hale geliyor. Aracın manevra yaparken ve ilk kalkış anlarında görev yapan sessiz elektrikli motor da oldukça işlevsel. Burada söylenebilecek tek eksikse modelde yer verilen bataryanın oldukça küçük olması. Bu batarya yalnızca 0.77 kWh'lik gücü bünyesinde barındırabiliyor. Araç kendi kendine şarj olup dışarıdan priz ile şarj edilmemesine ve bataryanın kullandığım sürüşün büyük bir bölümünde yeterli olmasına karşın daha büyük bir batarya daha iyi olabilirmiş. Karşılaştırılabilmesi için örnek vermem gerekirse Fiat 500e'nin ki kendisi yüzde 100 elektriklidir; bataryası 42 kWh.

Otomobil 130 beygir gücü ile hızlanmaya oldukça istekli özellikle ailelerin kullanacağını da hesaba katarsak 0'dan 100 km/sa'e çıkmaya elverişli performans sergileyen modelin performansı oldukça iyi. Şanzımansa fazlasıyla agresif kullanımlarda bir parça yavaş hissettiriyor. Ancak genel manada sınıfı geçiyor. En büyük eksiklikse burada yer alıyor. Model 130 beygir gücü ile şu ana kadar yapılan en hızlı Fiat'lardan biri olarak öne çıkarken bence kesinlikle bir spor modu hak ediyor. Ancak vitesi D konumundayken sola çekip manuel moda alıp kullanmanız mümkün. Bu sayede vites büyütmek istediğinizde aşağıya küçültmek istediğinizde ise yukarıya doğru hareket ettirmeniz mümkün.

Otomobilin içinde kullanılan hem gösterge ekranı hem de orta konsolda bulunan muldimedya sistemi de yeterli seviyede. Genel olarak modelin fiyatı düşünüldüğünde malzeme kalitesi de iyi.

Öne çıkan diğer özellikleri ise kullanılan teknolojiler oluyor. Bu modelde sunulan güvenlik ve kullanım kolaylığı açısından büyük katkı sağlayan teknolojiler şöyle:

Yüzde 100 elektrikli kalkış

Tamamen elektrikli modda park

Sıkışık trafikte elektrikli sürüş

Benzinli motora 55 nm tork takviyesi

Enerji geri kazanımı

Şerit takip asistanı

Akıllı hiz asistanı ve trafik işaretlerini tanımlama sistemi

Yorgunluk uyarı asistanı

Adaptif hız sabitleme

Akıllı uzun farlar

Kör nokta uyarı desteği

Kablosuz şarj

Koltuk ısıtma

Elektrikli bel desteği

Sonuca gelirsek; Fiat Egea Cross 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT aileler için en iyi seçeneklerden biri. Düşük yakıt tüketimi, güvenli ve kolay kullanım, gelişmiş teknolojiler ile hiç de fena olmayan malzeme kalitesi modeli cazip hale getiriyor. Ayrıca unutmamak gerekir ki bu model Türkiye'de satışa sunulan en ulaşılabilir modellerden biri.

Beğenmediklerimse modelde 'Spor' modu bulunmaması ve küçük batarya oldu, belki biraz da devir saati...