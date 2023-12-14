Fiat'ta değişim sırası satış rekortmeninde: 1 milyonluk elektrikli...

Yayınlanma: 14.12.2023 - 13:08

Güncelleme: 14.12.2023 - 13:08

Fiat'ın Avrupa'da en çok satan modeli olan sevilen şehir otomobili Panda, tamamen elektrikli yeni versiyonuyla geliyor. Yeni model ayrıca bir önceki nesle oranla büyüyecek.

Fiat'ın sevilen modeli Panda uzun bir sürenin ardından artık yeni bir kasaya kavuşacak. Yenilenecek model elektrikli seçeneği sunarken eskiye oranla daha büyük olacağı da paylaşıldı.

Fiat 500'ün hem içten yanmalı motorlu (ICE) hem de elektrikli versiyonları bulunuyor. Elektrikli model ise 500e olarak adlanıyor. Automotive News Europe'un iddiasına göre Panda'nın ICE versiyonunu da Panda 500 olarak adlandırılacak. Ana şirket Stellantis, mevcut modellerin özel bir serisinde kullanıldığını görebileceğimiz Pandini adını da tescil ettirdi.

Automotive News Europe'a konuşan marka, Stellantis'in üçüncü nesil ICE Panda'nın üretimini en azından 2026'ya kadar veya AB'nin emisyon düzenlemelerini ertelemesi halinde daha uzun süre devam ettirmeyi planladığını söyledi.

Fiat 500

Fiat Panda EV versiyonu, Stellantis'in EV üretimini başlatmak ve çalıştırmak için 200 milyon dolar anlaşma yaptığı Sırbistan'ın Kragujevac kentindeki bir tesiste üretilecek.

Yeni Panda, Citroen e-C3'te kullanılan Stellantis'in Smart Car mimarisine dayanacak. Automotive News Europe'a göre otomobil üreticisi, Çin'den gelmesi beklenen küçük, ucuz EV'lere karşı kendini koruma umuduyla bu platformu yedi modelde kullanmayı planlıyor.

FIAT PANDA BOYUTLARI

Kesin boyutlar ve fiyat henüz açıklanmadı ancak Yeni Panda'nın 4 metreden uzun, 1,760 mm genişliğinde ve 1,570 mm yüksekliğinde olan Yeni e-C3 ile aynı boyutta olacağı iddia ediliyor. Böylece yeni model eskiye oranla 30 cm daha uzun ve 10 cm'nin üzerinde daha geniş olacak.

Citroen e-C3

Citroen e-C3 önümüzdeki ilkbaharda Almanya'da 23 bin 300 Avro'dan satışa sunulacak ve raporda Yeni Panda'nın da bu fiyat aralığında olması gerektiği belirtiliyor. Citroen e-C3'ün 200 km menzile sahip "şehir odaklı bir versiyonu" 2025'in başlarında 20.000 Avro'nun altında bir fiyatla piyasaya sürülecek.

FIAT PANDA FİYATI

Fiat'ın Avrupa'da en çok satan modeli olan sevilen şehir otomobili Panda, önümüzdeki yaz yaklaşık yaklaşık 25 bin dolar karşılığında tamamen elektrikli bir versiyonla Avrupa'da satışa sunulacak. Türkiye'de ise modelin vergiler ve nakliye ile 35 bin dolar civarında satışa sunulması bekleniyor. Şu anki kur ile bu mebla 1 milyon 16 bin Türk Lirası'na karşılık geliyor.