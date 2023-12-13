5 dakikadan kısa sürede tam şarj: Yeni teknoloji için ilk talihli Fiat 500

Yayınlanma: 13.12.2023 - 16:23

Güncelleme: 13.12.2023 - 16:23

Fiat, Vauxhall, Peugeot ve Citroen gibi markaların arkasındaki otomotiv devi Stellantis, yenilikçi batarya değiştirme teknolojisini kullanarak elektrikli araçlarını "beş dakikadan daha kısa sürede" tam şarj etmenin yolunu buldu.



Tüm bunlar San Francisco merkezli start-up Ample tarafından geliştirilen modüler bataryalar sayesinde mümkün oldu ve iki şirket şimdi potansiyel olarak oyunun kurallarını değiştiren batarya teknolojisini Stellantis'in şu anda Fiat 500 ve Jeep Avenger gibi araçları içeren elektrikli araç (EV) serisine entegre etmek için birlikte çalışıyor.

ÜÇ GÜN YETERLİ

Start-up şirketi Ample tarafından geliştirilen modüler şarj istasyonları sadece üç gün içinde her yere kurulabiliyor.

Ample'ın modüler hücreleri, herhangi bir EV'nin orijinal bataryasının yerine geçecek şekilde tasarlanmış. Stellantis'in herhangi bir platformunu veya aracını yeniden tasarlaması gerekmeyecek. Ample'ın teknolojisi çok esnek olduğundan, gerektiğinde farklı sayıda pil modülünün değiştirilmesiyle oluşturulan farklı pil boyutlarına izin veriyor.

Stellantis, Ample'ın batarya teknolojisini abonelik temelinde sunmayı planlıyor ve bunun araçların toplam ön maliyetini azaltacağını söylüyor. Ayrıca, bunu tercih eden sürücülerin her zaman en son batarya teknolojisine sahip olacakları da ifade ediliyor.

Ample ayrıca kamuya açık alanlarda sadece üç gün içinde kurulabilen kendi hafif akü değiştirme istasyonunu da geliştirdi. Hatta istasyonlar modüler olduğundan, araçların akülerinin değiştirildiği bir veya daha fazla 'bölme' içerebiliyor ve müşteri talebini karşılamak için de büyütülebilmeleri mümkün.

İSTASYONA YAKLAŞINCA TANINIYOR

Stellantis, sürücünün akıllı telefonundaki bir uygulamadan batarya değişimini başlatmadan önce, Ample özellikli elektrikli araçların istasyon tarafından yaklaştıklarında tanınmasıyla, deneyimin "gazla yakıt ikmali kadar hızlı ve kullanışlı" olduğunu vurguluyor.

Stellantis, Free2move araç paylaşım hizmeti kapsamında 100 adet elektrikli Fiat 500'ü içeren bir pilot programla bu teknolojiyi yaygınlaştırmaya küçük çaplı bir başlangıç yapıyor. Denemenin önümüzdeki yıl İspanya'nın Madrid kentinde başlaması planlanıyor.

Ample CEO'su Khaled Hassounah, Stellantis ile ortaklığı duyururken şöyle konuştu:

"Beş dakikadan daha kısa bir sürede tam şarj olabilen cazip elektrikli araçlar sunma kombinasyonu, elektrikli araçların benimsenmesinin önündeki diğer engellerin kaldırılmasına yardımcı olacaktır. Ortak çözümümüzü dünyanın dört bir yanındaki topluluklara yaymak için Stellantis ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

Bu teknoloji Lotus, Volvo ve Polestar'ın ana şirketi Geely'nin de dikkatini çekti ve kısa süre önce NIO ile gelecekteki ürünlerinde yenilikçi akü değiştirme işlevini paylaşmak üzere teknik bir anlaşma imzaladı.