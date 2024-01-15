2023'te hangi ülkede en çok hangi araba modeli satıldı? Çin, ABD, Rusya...
Otomobil üreticileri 2023 yılına dair satışlarını açıkladı. Hangi otomobil modelinin hangi ülkede en çok satan olduğu da böylelikle ortaya çıktı. İşte Land Cruiser'dan Tesla Model Y'ye, Fiat Panda'dan Ford Puma'ya ülkelere göre en çok satan modeller...
2023 yılının ülkelere göre en çok satılan otomobilleri belli oldu. Listede ABD, Çin, Rusya gibi ülkeler ve en çok satana otomobil modelleri yer aldı. Tesla Model Y satışları ile pke çok yerde en çok satan otomobil unvanını kazandı.
ABD
Ford F Serisi 750 bin 789 adet
İNGİLTERE
Ford Puma 49 bin 591
FRANSA
Renault Clio 97 bin 471 adet
İTALYA
Fiat Panda 102 bin 625 adet
ALMANYA
Volkswagen Golf 81 bin 117 adet
YUNANİSTAN
Opel Corsa 5 bin 845 adet
RUSYA
Lada Granta 191 bin 74 adet
BULGARİSTAN - İSPANYA
Bulgaristan'da Dacia Sandero satış rakamı açıklanmadı. İspanya'da Dacia Sandero 25 bin 662 adet satıldı.
JAPONYA
Toyota Yaris 194 bin 364 adet
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Toyota Land Cruiser satış adeti bilinmiyor
GÜNEY KORE
Hyundai Grandeur 113 bin 62 adet
AVUSTRALYA
Ford Ranger 58 bin 261 adet
TESLA MODEL Y 5 ÜLKEDE ZİRVEDE
Çin'de Tesla Model Y 646 bin adet,
İsveç'te Tesla Model Y 20 bin 33 adet,
İsviçre'de Tesla Model Y 6 bin 173 adet,
Norveç'te Tesla Model Y 17 bin 356 adet,
Danimarka'da Tesla Model Y 16 bin 415 adet satıldı.
TÜRKİYE
Ülkemizde 2023 yılında en çok satılan otomobil modeli Fiat Egea sedan oldu. Model 1 yıllık süre içinde 57 bin 393 adet satıldı.
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