2023'te hangi ülkede en çok hangi araba modeli satıldı? Çin, ABD, Rusya...

Yayınlanma: 15.01.2024 - 17:10

Güncelleme: 15.01.2024 - 17:22

2023 yılının ülkelere göre en çok satılan otomobilleri belli oldu. Listede ABD, Çin, Rusya gibi ülkeler ve en çok satana otomobil modelleri yer aldı. Tesla Model Y satışları ile pke çok yerde en çok satan otomobil unvanını kazandı.

ABD

Ford F Serisi 750 bin 789 adet

İNGİLTERE

Ford Puma 49 bin 591

FRANSA

Renault Clio 97 bin 471 adet

İTALYA

Fiat Panda 102 bin 625 adet

ALMANYA

Volkswagen Golf 81 bin 117 adet

YUNANİSTAN

Opel Corsa 5 bin 845 adet

RUSYA

Lada Granta 191 bin 74 adet

BULGARİSTAN - İSPANYA

Bulgaristan'da Dacia Sandero satış rakamı açıklanmadı. İspanya'da Dacia Sandero 25 bin 662 adet satıldı.

JAPONYA

Toyota Yaris 194 bin 364 adet

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Toyota Land Cruiser satış adeti bilinmiyor

GÜNEY KORE

Hyundai Grandeur 113 bin 62 adet

AVUSTRALYA

Ford Ranger 58 bin 261 adet

TESLA MODEL Y 5 ÜLKEDE ZİRVEDE

Çin'de Tesla Model Y 646 bin adet,

İsveç'te Tesla Model Y 20 bin 33 adet,

İsviçre'de Tesla Model Y 6 bin 173 adet,

Norveç'te Tesla Model Y 17 bin 356 adet,

Danimarka'da Tesla Model Y 16 bin 415 adet satıldı.

TÜRKİYE

Ülkemizde 2023 yılında en çok satılan otomobil modeli Fiat Egea sedan oldu. Model 1 yıllık süre içinde 57 bin 393 adet satıldı.