Opel Türkiye satışlarını ikiye katladı: En çok satılan modeli ise...

Yayınlanma: 14.01.2024 - 13:52

Güncelleme: 14.01.2024 - 13:52

Opel'den yapılan açıklamaya göre, şirket satış performansını artırmaya devam ediyor.

Opel, 2023'te gerçekleştirdiği 73 bin 865 adetle satışlarını 2022'ye göre 2 kattan fazla artırarak, elde ettiği yüzde 6'lık pazar payıyla yılı 6'ncı sırada tamamladı.

Markanın ülke tarihindeki rekor seviyede en yüksek satış hacmi olan bu başarıda binek modellerin performansı özellikle etkili oldu. Opel 2023'te Türkiye'de 61 bin 57 adet binek araç satışına imza attı.

2022'de 30 bin 378 adetle binek araç pazarından yüzde 5,12 pay alan marka, toplam satışlarını ise yüzde 101 seviyesinde artırırken toplam pazardaki payını da yüzde 6,3'e yükseltmiş oldu.

Opel için 2023 yılı ticari araç pazarında da önemli bir atılıma sahne oldu. 2022'de 6 bin 347 adetlik satışa ulaşan Opel, geçen yıl performansını yüzde 102 oranında artırdı ve 12 bin 808 adet ticari araç satışıyla yılı tamamladı. Markanın ticari araç pazarındaki payı da yüzde 3,3’ten yüzde 4,8’e yükselmiş oldu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELİ CORSA

Opel geçen yılı binek araç pazarının en fazla tercih edilen 4'üncü markası olarak geride bıraktı.

Markanın yükselen satış grafiğinde B-HB sınıfındaki Corsa etkili performansıyla dikkati çekti. 2023'ü 20 bin 840 adetlik satışla tamamlayan Opel Corsa, segmentinin ithal modelleri arasında lider oldu ve yüzde 14,6 pazar payına ulaştı.

Corsa, tüm B-HB'ler arasındaysa 3'üncü sıradaki yerini korudu. Markanın B-SUV pazarındaki iddialı oyuncuları Mokka ve Crossland de yükselen bir performans ortaya koydu.

Mokka, ulaştığı 15 bin 982 adetlik satışla segmentinde yüzde 10,9 payla 3'üncü sırada yer aldı. Crossland ise 13 bin 90 adetlik satış rakamıyla Mokka'nın hemen ardında ikinci sırada konumlandı.

Opel, her iki modelinin başarılı satış rakamlarıyla B-SUV pazarının en fazla tercih edilen markası olarak öne çıktı ve markanın yeni rekor seviyesi olarak kayıtlara geçti. Toplamda 29 bin 72 adet B-SUV araç satışına ulaşan Opel, pazardan yüzde 19,1 pay alırken, toplam SUV pazarında da en çok tercih edilen 4'üncü marka olmayı başardı.

GLOBAL PAZARDA TÜRKİYE PODYUMA ÇIKTI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, yıla 50 bin adetlik satış hedefiyle başladıklarını belirterek, yükselen performansı görünce bu hedefi yıl içerisinde 60 bin adedin üzeri olarak revize ettiklerini aktardı.

Yantaç, yıl sonunda ulaştıkları 73 bin 865 adetlik satışın kendilerini global arenada da öne çıkardığını vurgulayarak, ''Yükselen performansımızla 2023'te Almanya ve İngiltere'nin ardından en fazla Opel satışı yapılan 3'üncü ülke konumuna yükseldik. Bu başarı bizim olduğu kadar Türkiye için de çok önemli bir gurur kaynağı'' ifadelerini kullandı.

Corsa, Mokka ve Crossland'in performansının satışlara önemli katkı sağladığını kaydeden Yantaç, ''Tabii ticari araç pazarındaki yüzde 102'lik büyümemiz de ciddi katkı sağladı. Özellikle Zafira Life modelimizle ulaştığımız 1853 adetlik satış, bu modelimizi kendi segmentinin ikinci sırasına taşıdı ve yüzde 13,4 paya ulaştırdı. Öte yandan Combo Life'ın da satış hacmini bir önceki yıla göre yüzde 56 artırması dikkat çekici oldu'' açıklamasında bulundu.

ELEKTRİKLİ B SEGMENTİNDE İKİ ARAÇTAN BİRİ OPEL

Yiğit Yantaç, Opel olarak 2023'te elektrikli araç pazarında da dikkat çekici bir konum elde ettiklerinin altını çizerek, Elektrikli Corsa ve Mokka'nın yılı yüksek bir performansla tamamladığını belirtti.

Yantaç, konuşmasını şöyle noktaladı:

''Corsa Elektrik 1777 adetlik satışa ulaştı ve segmentinin yüzde 44,1 payla lideri oldu. Aynı şekilde Mokka Elektrik de elektrikli B-SUV’da 1757 adetlik satışla yüzde 65,1 segment payına ulaştı ve açık ara lider oldu. Her iki modelimizle birlikte elektrikli B segmentinde 3 bin 534 adetlik satış ve yüzde 52 pazar payıyla yılı lider tamamladık.

Bir başka deyişle elektrikli B segmentinde satılan her iki araçtan biri Opel markalı oldu. Toplam elektrikli pazarında ise 6'ncı sırada yer aldık. Elektrikli araçtaki potansiyelimiz yüksek. Astra Elektrik'in de tam yıl performansıyla birlikte 2024'te de iddiamız sürecek.''