Tesla satışları durduruldu! Şirketten açıklama geldi: Sorun hangi parçadan kaynaklanıyor?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 14:35

Güncelleme: 22.01.2024 - 14:38

Tesla en çok satan modellerinden olan Model 3'ü kısa süre önce makyajladı. Yeni Model 3 Highland'ın Avustralya'da güvenlik standartlarını geçemediği ifade edildi.

Tesla Model 3 Highland'ın Avustralya'da teslimatları durduruldu.

Teslimatların durdurulmasının ardından Tesla'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Avustralya'daki Model 3 teslimatlarının 17 Ocak 2024 tarihinde mesai bitiminden itibaren durdurulacağını üzülerek bildiririz.''

'DURAKLAMA' VURGUSU YAPILDI

Tesla, Model 3 rezervasyon sahiplerine gönderdiği e-postada "Bu duraklama, ilgili makamlarla yakın bir şekilde çalıştığımız teknik bir uyum meselesiyle ilgilidir."

Tesla, teknik uyum sorununun teslimatın tamamen durmasına değil gecikmesine yol açabileceğini yazarak konuyla ilgili olumlu bir bakış açısını korudu. Tamamen elektrikli otomobil üreticisi Model 3 teslimatlarına birkaç hafta içinde yeniden başlayabileceğini tahmin ediyor.

SORUN NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Teknik uyumluluk sorunu, Model 3'ün çocuk oto koltuklarını sabitlemek için kullanılan üst bağlantı noktasının incelenmesiyle ilgili olabileceği tahmin ediliyor. Yenilenen Model 3'te Avustralya Tasarım Kurallarına (ADR) uygun bir üst bağlantı noktası bulunuyordu. Bununla birlikte, bağlantı noktası ADR'nin tanımına tam olarak uymuyor ve Avustralya'daki federal düzenleyicilerle sorunlara neden oluyor.

Bir grup Model 3 Highland ünitesi geçtiğimiz günlerde Sidney'de Avustralya'ya indi. Üniteler şarj edilmiş ve yeni sahiplerine teslim edilmeye hazır görünüyor. Model 3 için ön siparişte bulunanların Tesla otomobilleri için bir süre daha beklemek zorunda kalacağı tahmin ediliyor.