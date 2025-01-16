Volkswagen'in kapatılacak fabrikalarına Çinli talip: Sürpriz hamle!

Yayınlanma: 16.01.2025 - 10:49

Güncelleme: 16.01.2025 - 10:49

Çinli yatırımcıların, kapanması planlanan Alman Volkswagen fabrikalarına yönelik ilgisi dikkat çekiyor. Konu hakkında konuşan Çin hükümetine yakın bir kaynak Çinli otomobil üreticilerinin Volkswagen’in Dresden ve Osnabrück tesisleriyle ilgilendiğini belirtti. Bu satın alımın Çin'in Almanya’nın köklü otomobil sektöründe nüfuz elde etmesini sağlayabileceği öne sürülüyor.

ÇİN-ALMANYA İLİŞKİLERİ VE YATIRIM PLANLARI

Çinli şirketler telekomünikasyon ve robotik gibi sektörlere Almanya’da yatırım yaparken, geleneksel otomobil üretiminde henüz varlık göstermedi. Ancak Volkswagen fabrikalarının satın alınması bu durumu değiştirebilir. Kaynaklar bu adımın Çin için politik açıdan hassas bir yatırım olabileceğine işaret ediyor.

VOLKSWAGEN’İN FABRİKA STRATEJİSİ

Volkswagen düşen satışlar ve elektrikli araç teknolojisine geçişteki zorluklar nedeniyle maliyet azaltma planları çerçevesinde bazı fabrikalarını kapatmayı değerlendiriyor. Dresden fabrikasının 2025, Osnabrück fabrikasının ise 2027 yılı itibarıyla kapatılması planlanıyor. Ancak şirket tesisleri tamamen kapatmak yerine satışa açık olabileceğini ifade etti.

ÇİNLİ ÜRETİCİLERİNİN HEDEFLERİ

Çinli elektrikli araç üreticileri, Avrupa'daki gümrük vergilerinden kaçınmak için Almanya dahil olmak üzere Avrupa'da üretim tesisleri arayışında. Bu kapsamda bazı şirketler düşük maliyetli ülkelerde yeni fabrikalar kurmayı tercih ederken, bazıları mevcut tesisleri satın almayı planlıyor.

Volkswagen ve Çinli otomobil üreticileri arasındaki olası iş birliği, Avrupa pazarında rekabetin daha da yoğunlaşmasına yol açabilir.