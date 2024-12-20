Volkswagen'de kritik gelişme: Fabrikaların kapanması gündemde!

Yayınlanma: 20.12.2024 - 10:39

Güncelleme: 20.12.2024 - 11:24

Almanya'nın en güçlü sendikalarından IG Metall, Alman otomotiv devi Volkswagen’i ücret ve iş güvencesi konusunda anlaşmaya varmayı geciktirmekle suçladı. Sendika, kilit konularda taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığını ve görüşmelerin çökme ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Volkswagen, süreci "karmaşık" olarak nitelendirirken, sendikanın eleştirileri hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Görüşmelerde, şirketin Almanya'daki tesislerinin geleceği ve istihdam koşulları ana gündem maddeleri oldu. Yaklaşık 60 saat süren müzakereler, olası bir grevi önlemek amacıyla yapıldı.

Volkswagen ile işçi liderleri arasındaki görüşmelerin cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi. IG Metall’den yapılan açıklamada, "Görüşmeler iptal edilmedi, ancak şimdi şirketin mümkün olan en kısa sürede netlik sağlamasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

FABRİKA KAPATMA İDDİALARI GÜNDEMDE

Görüşmelerin en tartışmalı başlıklarından biri, Volkswagen’in Almanya’daki Osnabrueck ve Dresden fabrikalarının geleceği oldu. Şirketin bu tesislerde kapasite kesintisi yapmayı veya üretimi başka ülkelere kaydırmayı planladığı iddia ediliyor. Özellikle Golf modelinin Wolfsburg'dan Meksika'ya kaydırılabileceği öne sürüldü.

Volkswagen, maliyet kesintileri çerçevesinde 4 milyar Euro tasarruf sağlamayı hedefliyor. Bu plan, sendikanın ve işçilerin sert tepkisine yol açtı. Geçtiğimiz ay Volkswagen tarihinin en büyük iki grevi gerçekleştirilmiş, yaklaşık 100 bin işçi ücret indirimi ve fabrika kapatılması planlarına karşı çıkmıştı.

YENİ YIL ÖNCESİ ANLAŞMA UMUDU ZAYIF

Sendikadan bir kaynak, ücretler konusunda bazı ilerlemeler kaydedildiğini ancak Noel'den önce bir anlaşmaya varılıp varılamayacağının belirsiz olduğunu söyledi. Görüşmelere katılan bir kişi, anlaşmanın VW'nin denetim kurulu tarafından onaylanması gerektiğini, bunun da süreci uzatabileceğini belirtti.

KRİZ ORTAMINDA YAPISAL DÖNÜŞÜM

Volkswagen, Çinli rakiplerin artan rekabeti ve elektrikli araçlara geçiş sürecinin beklenenden yavaş ilerlemesi nedeniyle maliyetleri azaltma baskısıyla karşı karşıya. Şirketin Almanya’daki üretim tesislerini koruma çabası, bölgedeki siyasi belirsizlik ve ülkenin ekonomik durgunluğu nedeniyle daha da karmaşık bir hal aldı.

Daha önce Bloomberg'in haberine göre, Volkswagen ve sendikaların, fabrikaları kapatmadan VW markasını yeniden yapılandırmak üzere bir anlaşmaya yaklaştığı belirtilmişti. Bu anlaşma, işçilerin ikramiye ödemelerinden vazgeçmeleri karşılığında 2030’a kadar iş güvencesi sağlanmasını içeriyordu.

Görüşmelerin sonucuna ilişkin belirsizlik sürerken, tarafların nasıl bir uzlaşıya varacağı merak konusu. IG Metall’in 2024 başlarında yeni bir büyük grev dalgası başlatma uyarısı ise sürecin gidişatını etkileyecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.