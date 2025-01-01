Volkswagen hacklendi! Veriler sızdırıldı

Volkswagen hacklendi ve yüzbinlerce araç sahibinin verileri sızdırıldı.

Volkswagen hacklendi! Veriler sızdırıldı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2025 - 18:28

Volkswagen yaşanan veri sızıntısını aylar sonra fark etti. Büyük veri sızıntısında yaklaşık 800 bin elektrikli araç sürücüsünün verileri ifşa oldu. Burada konum ve iletişim verilerinin sızdırıldığı aktarılıyor. Alman medyasında ses getiren haberde, Cariad adlı bir Volkswagen yazılım yan kuruluşu sızıntının ciddi olduğunu aktardı.

Araç sürücülerinin hareket verilerine ek olarak iletişim bilgileri ve kişisel bilgilere Volkswagen'in haberi olmadan aylarca ulaşıldı.

Yayınlanan rapora göre bilgilere Amazon bulut depolama platformu üzerinden erişilebiliyordu.

Öte yandan söylenene göre bu sızıntı kötü niyetli kişilerin verileri ele geçirmesiyle sonuçlanmadı. Beyaz şapkalı hacker yani iyi niyetli bilgisayar korsanlığı derneği olan Chaos Computer Club, sızıntıyı 26 Kasım'da fark ettiğinde Volkswagen'a haber verdi. 

Hata aralık ayından önce giderildi ve şu anda o verilere erişilemiyor.


Etiketler: #Volkswagen

İlgili Haberler

Alman otomotiv devi Volkswagen, 35 bin kişiyi işten çıkaracak!

Alman otomotiv devi Volkswagen, 35 bin kişiyi işten çıkaracak!
Volkswagen'de kritik gelişme: Fabrikaların kapanması gündemde!

Volkswagen'de kritik gelişme: Fabrikaların kapanması gündemde!
Volkswagen krizi sürüyor: Yılın son görüşmeleri sürüyor!

Volkswagen krizi sürüyor: Yılın son görüşmeleri sürüyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler