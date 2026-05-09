Volvo Türkiye'de satışlarını yüzde 50'nin üzerinde artırdı

Volvo Car Türkiye, 2026 yılının ilk dört ayında toplam 5 bin 792 adet otomobil satışı gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 56,1 artırdı.

Volvo toplam pazar payını geçen yılki yüzde 1,2 seviyesinden yüzde 1,97'ye yükseltti.

Şirketin toplam otomobil satışlarının içerisindeki tamamen elektrikli otomobil satışlarının oranı yüzde 60 seviyesine ulaşırken, toplam satışların yüzde 67'si şarj edilebilir modellerden gerçekleşti.

Tamamen elektrikli kompakt SUV modeli EX30, markanın elektrifikasyon dönüşümünün temsilcilerinden olmaya devam ederken, yılın ilk 4 ayında gerçekleştirilen 2 bin 233 adet EX30 satışı, bu tabloda rol oynadı.

Volvo Car Türkiye, yılın ilk 4 ayı sonunda premium SUV segmentinde yüzde 27,6 pazar payı elde etti.

Volvo EX30

'BÜYÜME İVMEMİZİ GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, yılın ilk dört ayında ulaştıkları bu sonuçların, Türkiye'de premium mobilite anlayışının hızla değiştiğini net şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Emiroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Müşterilerimizin şarj edilebilir modellere gösterdiği yoğun ilgi, bizim için son derece değerli. EX30 modelimizin kısa sürede gördüğü güçlü talep, elektrifikasyon dönüşümünde ne kadar doğru bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Yılın ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunacağımız yeni EX60 modelimizin ise premium SUV segmentinde oyunun kurallarını yeniden belirleyeceğine inanıyoruz. Güvenlik, teknoloji ve kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyan EX60 ile Volvo Car Türkiye olarak büyüme ivmemizi yıl boyunca güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyoruz."