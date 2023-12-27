Volvo'nun yeni modeli satışa sunulmadan modifiye tutkunlarını mest etti: 3,4 saniyede...

Yayınlanma: 27.12.2023 - 18:02

Güncelleme: 27.12.2023 - 18:02

Volvo yeni elektrikli SUV'u EX30 ile alışılmadık bir alana giriyor. EX30, hızlı, eğlenceli bir sürüş ve cazip düşük fiyatları ile genç alıcıları hedefliyor.

EX30, Volvo'nun elektrifikasyon planlarının "köşe taşı" konumunda. Volvo, küçük boyutuna rağmen EX30'un oyunun kurallarını değiştirmesini bekliyor. Beklenen talep nedeniyle Volvo, EX30'u Çin'in yanı sıra Belçika'da da üretecek.

ETKİLEYİCİ PERFORMANS

EX30 ABD'de 34 bin 950 dolardan başlayacak. İki güç aktarma organında mevcut olacak ve genişletilmiş menzilli modeli 442 kilometreye kadar menzil sunacak.

EX30, fiyatıyla piyasadaki en uygun fiyatlı EV'lerden biri olacak. Volvo ayrıca 0-100 km/sa hıza 3,4 saniyede ulaşabilen ve şimdiye kadarki en hızlı aracı olan Twin Motor Performance versiyonunu da sunacak. Performans versiyonu 44 bin 900 dolara satılacak.

Volvo birkaç ay önce Çin'de EX30 üretimine başladı. EX30'un Avrupa'da satışa sunulmak üzere olduğu ve ABD'de 2024 yılında çıkacağı ifade edildi.

Teslimatların dünya çapında başlamasıyla birlikte Volvo EX30, tuner'lardan özel tasarım yükseltmeleri almaya başladı.

SPORT VE OUTLAND TASARIMI

Hollanda merkezli bir firma şimdiden iki seçenek sunuyor. Şık bir "Sport" sürümü veya sağlam bir "Outland" sürümü.

Şirket elektrikli SUV'u yeni tekerlek tasarımları, renk ve donanım değişiklikleriyle geliştiriyor.

Sport donanım, dinamik ve modern bir görünümden hoşlananlar için tasarlandı. Her ikisi de elmas kesim olan sportif çift veya dört kollu jantlara sahip. Elektrikli SUV ayrıca gövde renginde bir tavan, tamponlar ve spoylerler ile uç kapaklarda parlak turuncu unsurlar içeriyor.

Outland versiyonu hepimizin içindeki maceracıya uygun. Dört kollu tasarıma sahip sağlam 19 inç elmas kesimli alaşım jantlara sahip. Mat siyah unsurlar ve yeşil detaylar açık hava stilini vurguluyor.