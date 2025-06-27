Xiaomi'nin yeni modeli Togg'dan uygun fiyata çıktı! 1 saatte 289 bin sipariş aldı...

Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil pazarındaki iddiasını yeni SUV modeli YU7 ile perçinledi. Tesla Model Y’ye rakip olarak geliştirilen YU7, etkileyici performans özellikleri, ileri teknoloji donanımları ve dikkat çekici fiyatlandırmasıyla otomotiv dünyasında adeta deprem etkisi yarattı. Satışa açılmasının ardından yalnızca bir saat içinde 289 bin ön sipariş alan araç, sektörün dikkatini bir kez daha Çin’e çevirdi.



TOGG'DAN DAHA UCUZ Xiaomi'nin yeni elektrikli SUV modeli YU7, giriş seviyesi için 253.500 RMB (yaklaşık 34.500 $) başlangıç fiyatı ile piyasaya sunuldu. Bu da 1 milyon 411 bin 995 TL'ye karşılık geliyor. Bu fiyat, Tesla'nın Çin pazarındaki en büyük rakiplerinden Model Y’nin başlangıç fiyatının dahi altında kalıyor. Tesla Model Y RWD, 263.000 RMB’den (yaklaşık 1 milyon 465 bin TL) başlıyor. Uzun menzilli Model Y ise 313.500 RMB’ye kadar çıkıyor. Ayrıca Togg T10X Türkiye'de standart menzilli olarak 1 milyon 440 bin TL'den başlarken Xiaomi YU7 Çin'de daha düşük bir fiyatla satışa sunulmuş oldu.



681 BEYGİRLİK GÜÇ YU7, üç farklı donanım paketiyle sunuluyor: Standard, Pro ve Max. En güçlü versiyon olan Max, 681 hp güç, 866 Nm tork ve 3,2 saniyelik 0-100 km/s hızlanma verileriyle Tesla’nın henüz piyasaya sürmediği Model Y Performance versiyonuna doğrudan meydan okuyor.



XIAOMI YU7 ÖZELLİKLERİ VE FİYATLARI Modelin 3 farklı verisyonu bulunuyor. Bunlar Standard, Pro ve Max.



XIAOMI YU7 STANDARD TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI Tek motor, arkadan itişli yapı

315 hp (235 kW) güç

5,9 saniyede 0-100 km/s hızlanma

96,3 kWh LFP batarya ile 830 km (CLTC) menzil

Fiyat: 253.500 RMB (1 MİLYON 411 BİN 995 TL)



XIAOMI YU7 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI Çift motor, dört tekerlekten çekiş

489 hp (365 kW) güç

4,3 saniyede 0-100 km/s hızlanma

Aynı 96,3 kWh batarya ile 770 km menzil

Fiyat: 279.900 RMB (1 milyon 559 bin 43 TL)



XIAOMI YU7 MAX TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI Yükseltilmiş çift motor sistemi

681 hp (508 kW) güç, 866 Nm tork

3,2 saniyede 0-100 km/s hızlanma

101,7 kWh NMC batarya ile 760 km menzil

Fiyat: 329.900 RMB (1 milyon 837 bin 543 TL)



REKOR SAYIDA SİPARİŞ Xiaomi, YU7’nin ön siparişlerini sosyal medya üzerinden duyurduktan sadece 1 saat sonra 289 binden fazla sipariş aldığını açıkladı. Bu yoğun ilginin bir diğer nedeni de Xiaomi’nin sunduğu cazip kampanya.



XIAOMI KAMPANYA 31 Temmuz’a kadar 5.000 yuan (670 $) depozito yatıran müşterilere 66.000 yuan (367 bin 620 TL) tutarında indirim fırsatı sunuluyor.



XIAOMI YU7 TASARIM YU7, estetik açıdan lüks spor otomobilleri andıran bir tasarıma sahip. Önde McLaren tarzı “köpekbalığı” burun yapısı, aerodinamik “su damlası” farlar ve segmentinde en büyük alüminyum kaput yer alıyor. Aracın aerodinamiği, 0.245’lik sürtünme katsayısıyla destekleniyor. Bu, aktif ızgara panjurları, aerodinamik jantlar ve 19 hava akış kanalı sayesinde sağlanıyor.



XIAOMI YU7 BOYUTLARI Boyutlar açısından YU7, 4.999 mm uzunluğa, 1.996 mm genişliğe ve 1.600 mm yüksekliğe sahip. Modelin dingil mesafesi ise 3.000 mm.



XIAOMI YU7 İÇ MEKAN YU7’nin iç mekanı sade ama ileri teknolojiyle donatılmış. Kabinde 16,1 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı ile 43,3 inç genişliğinde HyperVision Panoramik ekran yer alıyor. Bu ikinci ekran hem hız göstergesi, hem navigasyon hem de ön yolcu ekranı olarak kullanılabiliyor. XIAOMI YU7 KOLTUKLARI Nappa deri kaplı “sıfır yerçekimi” ön koltuklar 10 noktalı masaj fonksiyonuna sahipken, arka koltuklar da 135 dereceye kadar yatırılabiliyor. Arka yolcular için özel klima kontrolü ve çift ekranlı eğlence sistemi de bulunuyor.



XIAOMI YU7 BAGAJ HACMİ Bagaj kapasitesi ise koltuklar dik konumdayken 678 litre, katlandığında ise 1.758 litreye kadar çıkıyor. Ek olarak 141 litrelik bir ön bagaj (frunk) da mevcut.



XIAOMI YU7 ŞARJ SÜRESİ YU7, %10’dan %80’e kadar sadece 12 dakikada şarj olabiliyor. 15 dakikalık şarj ile 620 km’ye kadar menzil sunulabiliyor.



XIAOMI YU7 SÜSPANSİYON SİSTEMİ Süspansiyon sistemi, çift salıncaklı ön yapı ve havalı yaylı beş bağlantılı arka sistemden oluşuyor. Süspansiyon yüksekliği beş kademede ayarlanabiliyor ve maksimum 222 mm yerden yükseklik sağlanabiliyor. Dört pistonlu Brembo fren kaliperleri de yüksek performansı destekliyor.



XIAOMI YU7 SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ Gelişmiş sürüş destek sistemleri arasında tavana monte LiDAR, 11 yüksek çözünürlüklü kamera, 4D radar ve 12 ultrasonik sensör yer alıyor. Bu donanımlar otonom sürüş teknolojilerinin temelini oluşturuyor.

