Yeni Fisker Ocean, menzili ve fiyatıyla Tesla Model Y'yi geride bıraktı

Yayınlanma: 22.11.2023 - 17:48

Güncelleme: 22.11.2023 - 17:48

Fisker Ocean elektrikli SUV'un giriş seviyesi 'Sport' versiyonu, üreticisinin kendi menzil tahminlerini aşarak 463 kilometre resmi WLTP menzili sunuyor. Bu değer temel Tesla Model Y'nin tam şarjla gidebileceğinden daha fazla. Ancak aradaki en büyük fark, Fisker'in Tesla'dan yaklaşık yüzde 25 daha uygun başlangıç fiyatına sahip olması.

Model Y, Fisker Ocean Sport'un kâğıt üzerinde geride bıraktığı tek elektrikli aile otomobili değil. İngiltere'de satışa sunulan en basit Hyundai Ioniq 5, 80 kilometre daha kısa menzile sahip ve Fisker'den yaklaşık 7 bin sterlin daha pahalı. Çin'den gelen BYD Atto 3, fiyat konusunda Fisker'e birkaç yüz pound yaklaşmayıysa başarıyor ancak menzil konusunda sınıfta kalıyor.

FISKER OCEAN SPORT DONANIM

En ucuz Fisker Ocean'da standart donanım sıkıntısı yok, zira her Sport modelinde 20 inçlik 'AeroStealth' jantlar, 9,8 inçlik ince bir dijital sürücü ekranı, 17,1 inçlik portre merkezi dokunmatik ekran, cam tavan, elektrikli bagaj kapağı, geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapılmış döşeme ve Fisker'in kör nokta izleme, şerit takip asistanı, sürücü uyuşukluk uyarısı ve otomatik acil frenlemeyi içeren FI-Pilot güvenlik sistemleri paketi bulunuyor.

Fisker, Ocean Sport'ta kullanılan 'Touring Range' bataryasının tam kapasitesini açıklamadı, ancak performans açısından ön tekerlekleri tahrik etmek için tek bir 271 bhp elektrik motoru kullanıyor ve 0'dan 100 km'sa'lik hıza 7,4 saniyede ulaşabiliyor. Sürücüler ayrıca 'Earth' veya 'Fun' sürüş modlarından birini seçebiliyor, ancak daha keskin gaz tepkisi için ek bir 'Hyper' modu da var ve durma noktasından hızlanmayı en üst düzeye çıkaran bir 'Boost' modu isteğe bağlı bir Performans Paketi ile açılabiliyor.

708 KİLOMETRE MENZİL

Fisker Ocean Sport İngiltere'de sipariş edilebiliyor ve ilk örneklerin 2024 yılında İngiltere'ye ulaşması bekleniyor. Fisker Ocean serisindeki diğer versiyonlarsa 'Ultra' ve 'Extreme'. Bu modellerin her ikisi de çift motorlu, dört tekerlekten çekişli bir düzeneğe güç sağlamak için 113 kWh batarya kullanıyor. Menzili en yüksek Ocean Extreme, 3.9 saniyede 0-100 km/sa hız yapabilen grubun en hızlısı ve 708 kilometre menzile sahip.

FISKER OCEAN SPORT TÜRKİYE FİYATI

Fisker Ocean Sport'un Türkiye'de satışa sunulması durumunda, 1 milyon 750 bin lira civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor.