Yeni Ford Kuga satışa sunuldu: İşte fiyatı ve teknik özellikleri

Yayınlanma: 15.06.2024 - 10:33

Güncelleme: 15.06.2024 - 10:35

Yeni Ford Kuga, Türkiye'deki SUV tutkunlarının beğenisine sunuldu. Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Ford'un en çok satan SUV'si olan Kuga'nın yeni versiyonu, sürüş deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için geliştirildi.

YENİ FORD KUGA'NIN ÖZELLİKLERİ

Aktif yaşam tarzına uyum sağlayan performansıyla yeni Ford Kuga 1.5L EcoBoost 186PS benzinli motoru ve 8 ileri otomatik şanzımanıyla güç ve verimliliği birlikte sunuyor.

Yeni Ford Kuga, sürüşü kolay ve konforlu hale getirecek gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle donatılıyor.

Modeldeki yeni nesil 'Adaptif Hız Kontrolü', yoğun trafik durumlarını algılayarak otomatik frenleme yapıyor ve güvenli bir sürüş sağlıyor. Geri fren desteği ise geri manevra yaparken görüş mesafesi sınırlı olduğunda devreye giriyor.

Geri görüş kamerası park manevralarını kolaylaştırırken, şerit takip sistemi sürüşü izleyerek şerit değişiklikleri konusunda uyarıyor. Çarpışma önleme yardımcısı ise olası çarpışmaları algılayarak uyarıda bulunuyor ve gerekirse otomatik olarak müdahale ediyor.

Ayrıca '360o Kamera Sistemi', ön, arka ve yan kameralar aracılığıyla çevreyi 360 derecelik bir perspektifte görüntüleyerek park etmeyi ve dar alanlarda yapılacak manevraları kolaylaştırıyor.

Ford Kuga'nın modern ve ferah dış görünümü yeni kaput, yüzde 100 LED teknolojili ön ve arka farlar, yeni sis lamba çerçeveleri, yenilenen ön ızgara ve tampon gibi detaylarla tamamlanıyor. Ayrıca, bagaj açma kolunun plakanın üstüne alınmasıyla elde edilen şık tasarım, aracın estetik ve fonksiyonel özelliklerini öne çıkarıyor.

İç tasarımda ise kullanışlılık, konfor ve tarz ön plana çıkıyor. Ön ve orta konsol, daha az tuş takımıyla sadeleştirilerek yenilenirken, ön konsol ve iç kapı üzerindeki yeni dekoratif detaylarla yeni koltuk döşemeleri bütünlüğü sağlıyor. Açılabilir panoramik cam tavan ise kabindeki ferahlık hissini artırıyor.

En gelişmiş teknolojili kullanıcı arayüzüyle modernleştirilen iç tasarımdaki 13.2 inç büyük orta konsol ekranı ve Ford'un en yeni nesil SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi, ihtiyaç duyulan tüm özelliklere tek ekrandan erişim sunuyor.

Yeni Kuga, içerisinde yer alan bağlı modemle oluşabilecek arızalara karşılık anlık olarak merkezi takip ve destek imkanı sunuyor. Müşteri ve araç güvenliğini bir ileri noktaya taşıyan yeni Kuga, ihtiyaç halinde yol yardımı ve çeşitli hizmetleri sunabiliyor.

Aracın bağlanabilirlik özellikleri ile periyodik bakımı da takip edilebiliyor ve Kuga'nın ihtiyacına göre hatırlatmalar yapılıyor.

FordPass uygulamasıyla, Ford Kuga uzaktan araç kilitlerini açma, kilitleme ve uzaktan aracı çalıştırma/durdurma, uzaktan uyarı ışıklarını ve kornayı çalıştırma gibi özelliklerle donatılıyor. Bağlanabilirlik özellikleri sayesinde araç konumu, depo doluluk oranı, lastik basıncı, güncel kilometre bilgisi ve motor yağı kalan ömür bilgisi gibi verilere FordPass uygulaması üzerinden rahatça erişilebiliyor.

YENİ FORD KUGA'NIN DONANIM PAKETLERİ

Yeni Ford Kuga, Titanium, ST-Line ve ST-Line X seri stratejisiyle sunuluyor.

Başlangıç paketi olan Titanium, açılabilir panoramik cam tavan, 18 inç alüminyum alaşım jantlar, elektrikli ısıtmalı yan aynalar, otomatik kararan dikiz aynası, karartılmış arka camlar, ambiyans LED aydınlatma, çift bölgeli dijital iklim kontrollü klima ve yağmur sensörü gibi detayları içeriyor.

İkinci sıra kayar koltuklar, aracın içindeki yolculara daha fazla esneklik sunarak, geniş iç mekanıyla konforlu bir seyahat deneyimi sağlıyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, sürücülere pratiklik sunarken, kablosuz şarj özelliği ile elektronik cihazlar yolculuk esnasında kolaylıkla şarj edilebiliyor.

ST-Line serisinde, Titanium'a ek olarak 19 inç alüminyum alaşım jantlar, 'Dinamik Matrix LED Farlar' ve 'Göz Hizası Gösterge Paneli' teknolojileri standart olarak sunuluyor.

ST-Line ile özdeşleşen tasarım ögelerinin yanı sıra spor süspansiyon sistemi aracın yol tutuşunu optimize ederek sürüş keyfini artırıyor ve dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor.

ST-Line X serisi ise özel seri ve özel tasarım 20 inç alüminyum jantları, geniş arka rüzgarlığı, renkli kaliperleri, logolu kapı eşikleriyle sportif tasarımı bir üst seviyeye taşıyor. Ergonomik bel desteği sağlayan AGR sertifikalı 12 yönlü koltukları sürüş konforunu artırırken, 10 hoparlörlü 'B&O Premium' müzik sistemi eşsiz müzik deneyimiyle yolculukları zenginleştiriyor.

YENİ FORD KUGA NE KADAR?

Yeni Ford Kuga, 1 milyon 996 bin 900 lira tavsiye edilen başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.