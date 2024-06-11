Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 'İhracatın Şampiyonları' ödülünü kazandı

Yayınlanma: 11.06.2024 - 15:28

Güncelleme: 11.06.2024 - 15:28

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirdiği üretim ve ihracat rakamlarıyla ülke ekonomisine önemli katma değer sağlayan şirket, geçen yıl gerçekleştirdiği 4,1 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'de en fazla dış satım yapan ikinci firma oldu.

Türkiye'nin 34 yıldır otomotiv endüstrisinde sürdürdüğü başarılı yolculuğunda, yenilikçi ve sürekli gelişimi destekleyen yaklaşımıyla çalışmalarına devam eden firma, geçen yılki ihracat başarısıyla Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladı.

Sakarya'daki fabrikasında yüksek kaliteli araçlar üreterek dünya çapında birçok ülkeye ihracat yapan şirket, yenilikçi ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla sektördeki liderliğini pekiştirmeyi başardı.

Geçen yıl otomotiv endüstrisine ve sürdürülebilir geleceğe yönelik büyük adım atarak Sakarya'daki fabrikasında Türkiye'nin ilk şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobili olan yeni nesil Toyota C-HR'nin üretimine başlayan firma, bu önemli adımla Cumhuriyet'in 100. yılını büyük başarıyla taçlandırdı.

Ayrıca, yeni batarya üretim hattını devreye alarak Toyota Avrupa organizasyonunda batarya üreten ilk fabrika oldu. 308 milyon avroluk yatırımla üretimine başlanan yeni model, Toyota'nın Avrupa'daki elektrifikasyon dönüşümünde kritik rol oynuyor. Bu yatırımla şirketin Türkiye'deki toplam yatırım tutarı 2,5 milyar avroya ulaştı.

Firma, yeni nesil Toyota C-HR ile Avustralya ve Yeni Zelanda gibi yeni ihracat pazarlarına açılarak Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yer edindi. Yeni PHEV batarya hattı ve çevre dostu su bazlı plastik boya hattı ile ileri teknolojiyi devreye alan şirket, mevcut C-HR ve Corolla modellerini yüksek verimlilik ve kalitede üretmeye devam edecek.

GLOBAL PAZARLAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Erdoğan Şahin, bu başarının sadece şirketin değil, aynı zamanda Türk otomotiv endüstrisinin de uluslararası arenada ne kadar güçlü konuma geldiğinin kanıtı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Bu ödül, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak yıllardır süregelen özverili çalışmalarımızın ve yenilikçi üretim anlayışımızın bir göstergesi. Üretim ve ihracat süreçlerimizde kalite ve sürdürülebilirlikten ödün vermeden Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Şirketimiz, Sakarya'daki fabrikasında yüksek kaliteli araçlar üretmeye ve global pazarlarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Çalışanlarımızın emeği ve bağlılığı, bu başarıdaki en büyük paya sahiptir. Aynı zamanda çevre dostu üretim teknolojilerine yaptığımız yatırımlar ve sürdürülebilirlik odaklı yenilikler, Toyota'nın global vizyonuna uyumlu şekilde ilerlememizi sağlıyor.''