Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Ailenin en güçlüsü

Yayınlanma: 13.12.2023 - 15:37

Güncelleme: 13.12.2023 - 15:37

Honda bayilerinde 16 Aralık Cumartesi günü yerini alacak yeni Honda CR-V e:HEV'in basın tanıtım toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi.

Toplantıda verilen bilgilere göre, CR-V e:HEV, Avrupa’da ilk defa bir Honda modelinde sunulan Honda’nın Gelişmiş Sürüş Destek Teknolojileri (ADAS) paketi SENSING 360 ile bu segmentin en güvenli modeli olmaya aday oldu.

Büyüyen boyutu, değişen tasarımı ve genişletilen donanımları ile yenilenen 6'ncı nesil CR-V, Advance donanım paketi ve Kanyon Mavi, Metalik Kristal Beyaz, Sedefli Kristal Siyah renk seçenekleriyle 3 milyon lira satış fiyatıyla tüketicilerle buluşacak.

SUV AİLESİNİN EN GÜÇLÜ MODELİ

Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, toplantıda yaptığı konuşmada, CR-V’nin dünyada SUV segmentine yön veren ilk modellerden biri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

''2019 yılında Honda Türkiye’nin ilk hibrit SUV aracı olarak Türkiye’ye gelen CR-V, şimdi e:HEV çatısı altında geliştirilmiş üstün hibrit teknolojisine sahip altıncı nesli ile yeniden yollara çıkıyor.

Türkiye’de değişen tercihler doğrultusunda yükselen SUV tercihlerini göz önüne alarak biz de bu segmentteki ürün gamımızı büyüttük. CR-V e:HEV, Honda Türkiye’nin hibrit SUV ailesini tamamlayan en güçlü modelimiz.''

Marka olarak elektrifikasyon stratejilerini geçen yıl açıkladıklarını anımsatan Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, ''2030 yılına geldiğimizde buraya ayrıldığımız toplam ar-ge miktarı 40 milyar doların üzerinde olacak. Ve toplamda da 30 yeni modelle değerli müşterilerimizin karşısında olacağız'' şeklinde konuştu.

Bülent Kılıçer ayrıca yeni Honda CR-V e:HEV için gelecek yılın mart ayı sonuna kadar 650 ve yıl sonu toplamında da 750 adetlik satış hedefi belirlediklerini sözlerine ekledi.

ARTIK DAHA SPORTİF

Öte yandan, yeni Honda CR-V e:HEV’de güçlenen motor performansı ile uyumlu şekilde değişen tasarımda, önceki nesillere göre daha keskin çizgiler dikkati çekiyor. Modele özgü arka aydınlatma tasarımı ile farklılaşan bir ışık imzasına yer veren Honda, iç mekânda da ferahlık, geniş bagaj kapasitesi ve arka koltuklardaki diz mesafesi ile çok yönlü bir SUV sunuyor.

Yeni Honda CR-V’nin daha sportif bir görünüm için tasarımı yenilenirken; beşinci nesline göre 106 mm daha uzun ve 11 mm daha geniş siluetiyle yol hakimiyetini artırıyor. Sportif SUV olarak boyutları büyüyen CR-V e:HEV yeni tasarımıyla daha güçlü bir duruş sergiliyor.

KONFORLU YOLCULUK HİSSİ

Honda’nın yeni CR-V e:HEV modeli, iç mekânda kullanılan kaliteli malzemeler, kolay kullanım sunan kontrol paneli ile üst seviyelerde bir SUV araç içi deneyim sunuyor. Sade olarak tasarlanan ön konsol, alçak olarak yerleştirilirken, merkezde yer alan 9 inç bilgi-eğlence ekranını çevreleyen 10,2 inç büyüklüğündeki dijital ekran ve bal peteği formundaki havalandırma ızgarası geniş bir görüş açısı için konumlandırılıyor.

Aynı zamanda standart olarak sunulan siyah deri koltuklar özelinde ön koltuklarda ısıtma ve soğutma işlevi yer alırken, CR-V e:HEV Honda’nın Vücut Destekleyici Koltuk özelliğine sahip ilk nesil olmasıyla öne çıkıyor.

Standart olarak cam tavan ile sunulan yeni CR-V, önceki nesline göre arka yaşam alanında 16 milimetre (mm) artış ve koltukların sırt eğimindeki iyileştirmelerin etkisi ile yolcular için rahat bir arka bacak mesafesi bulunuyor.

CR-V e:HEV’in elektrikli kapağa sahip 579 litrelik bagajı, arka koltukların ileri-geri hareket kabiliyeti sayesinde büyük eşyaları taşıma imkanı da sunuyor.

YAKIT VERİMLİLİĞİ

Yeni nesil CR-V’de kullanılan gelişmiş e:HEV teknolojisi, iyileştirilen çevresel performansı, hızlı tepki veren güçlü motoru ve azaltılmış kabin içi sesiyle heyecanlı bir sürüş deneyimi sunuyor. Güçlenen hibrit güç-aktarma sisteminde yer alan 2.0 litre dört silindirli direkt enjeksiyonlu Atkinson çevrimli benzinli motor, çift elektrik motorlu otomatik şanzıman ile uyum içerisinde çalışıyor.

Dört tekerlekten çekişli versiyonu ile satışa sunulan yeni CR-V e:HEV’in 0-100 km/s hızlanma süresi 9,5 saniye olurken; 187 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Motor performansındaki artışa rağmen e:HEV sistemin sunduğu daha yüksek verimlilik ve düşük emisyon değerleriyle dikkati çeken CR-V, 151 g/km (WLTP) karma karbon dioksit emisyon değeri ve 6,7 lt/100 km (WLTP) birleşik yakıt tüketim değerine ulaşıyor.

Yeni CR-V, Honda'nın Gelişmiş Sürüş Destek Teknolojileri (ADAS) paketi Honda SENSING 360'ı içeren Türkiye’de satışa sunulan ilk Honda modeli olmasıyla öne çıkıyor.