Yeni Renault 5'e dair her şey: Fiyatı, satış tarihleri, teknik özellikleri...

Yayınlanma: 12.12.2023 - 14:12

Güncelleme: 12.12.2023 - 14:12

Renault 5 konspeti 2021'in başında tanıtıldığından beri yeni Renault 5 E-Tech'in ortaya çıkması için nefesler tutuldu. Üretime hazır modelin 26 Şubat 2024'te Cenevre Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkması ve 2024 yazında satışa sunulması bekleniyor.

Orijinal Renault 5 konsepti, 2021'de tanıtıldığında hoş ve küçük bir elektrikli araç (EV) idi. Renault için yeni bir dönemin başlangıcını temsil eden bu konsept, internette çığır açan Renault 5 şov otomobilinin üretim versiyonundan başlayarak geleceğin klasikleri haline gelmesini umduğu araçları yaratmak için engin mirasından yararlanıyor.

Ve iyi haber şu ki, üretim aracı konsepte çok benzeyecek. Bazı casus çekimlere, üretim hattındaki gövde kabuklarının resimlerine, doğrulama prototiplerine, patent görüntülerine ve resmi teaser görüntülerine dayanarak, yolda giden Renault 5'in orijinal konsept otomobilin formunu yakından takip ettiği açık.

Kısa bir süre önce internete düşen patent görüntülerine dayanarak, üretim Renault 5'in konseptin tıknaz oranlarını ve kompakt beş kapılı gövdesini paylaşacağını, Renault rozetinin ise aracın burnunda, bir dizi ayırt edici LED farla çevrili olarak yer alacağını açıkça ortaya çıktı.

Renault'nun son teaser görüntüleri ayrıca farların köşelerinde küçük Fransız bayrağı motifleri olacağını ve dikey olarak istiflenmiş arka lambaların geleneksel bir lens kapağından vazgeçtiğini ortaya koyuyor. Ayrıca arka farları birbirine bağlayan siyah şerit üzerinde yeni Renault 5 rozetini ve kaput üzerinde yer alan yeni harici şarj gösterge ışığını da görebiliyoruz.

Konseptten üretim aracına uzanan uzun süreç boyunca bazı ince değişiklikler yapıldı; Renault 5'te konseptteki gibi açılır kapı kolları yerine geleneksel ön kapı kolları, daha sıradan kapı aynaları ve daha küçük jantlar yer alacak. Şarj portu, daha büyük Renault Megane E-Tech'te olduğu gibi ön tekerlek yuvasının hemen arkasında yer alırken, arka kapı kolları daha temiz bir görünüm için C sütununa sıkıştırılacak.

RENAULT 5 BATARYALARI VE MENZİLİ

Yeni Renault 5, daha önce CMF-B EV olarak adlandırılan AmpR Small platformuna dayalı olarak piyasaya sürülecek ilk araç olacak.

Bu platform aynı zamanda retro esintili kompakt bir SUV olan yeni Renault 4, yeni Nissan Micra ve potansiyel olarak yeni Renault Twingo'nun da temelini oluşturacak.

Yeni Renault 5 piyasaya çıktığında sadece 52kWh batarya ile satışa sunulacak ve tek şarjla 400 kilometreye kadar menzil sunacak. Bununla birlikte, zaman içinde Renault 5, muhtemelen 320 kilometreye yakın menzil sağlayacak ancak daha uygun fiyatlı olacak daha küçük bir 40kWh batarya ile de satışa sunulacak.

Hızlı şarj hızlarının 130kW'a kadar ulaşabilen Megane E-Tech'inkine benzer olması da bekleniyor, ancak bu henüz doğrulanmadı.

RENAULT 5 ÜRETİM

Renault 5, Renault Grubu bünyesinde yalnızca elektrikli araç tasarımı, mühendisliği ve üretimine odaklanan ayrı bir şirket olan Ampere tarafından Fransa'nın Douai kentinde üretilecek.

RENAULT 5 SÜRÜŞ PERFORMANSI

Yeni Renault 5'in sadece bütçe dostu olması amaçlanmıyor, Renault aynı zamanda ataları gibi sürüşünün de eğlenceli olmasını istiyor.

Renault, pek çok üreticinin düştüğü boyut büyütme tuzağına düşmeyecek. 2021 Münih Otomobil Fuarı'nda Renault'nun Baş Teknoloji Sorumlusu Gilles Le Borgne, autoexpress'e şunları söyledi:

"Bu 3,92 m'lik küçük bir otomobil olacak. Bugün, Clio da dahil olmak üzere büyük otomobillerin çoğu 4m ile 4.05m arasında. Çevik olmak ve şehir merkezine uygun olmak için 3.9'a gitmeye karar verdik."

O zamandan beri, yeniden doğan Renault 5'in sadece 3,92 metre uzunluğunda olacağı doğrulandı. Karşısındaki ezeli rakibi yeni üç kapılı MINI Cooper ile hemen hemen aynı uzunlukta.

Orijinal Renault 5'in bazı stil unsurları modern otomobil kullanımına uyacak şekilde de yeniden tasarlandı. Örneğin, kaput hava girişi şarj kapağını gizliyor ve alt ön tampondaki sis farları aslında gündüz farları. Bu özellikler üretime hazır modelde kendine yer buldu.

Herhangi bir Renault 5'in resmi iç mekân görüntüsü ortaya çıkmadı, ancak kabin minimalist bir ortam gibi görünüyor ve gösterge panelinin üstünde yalnızca şeffaf bir dijital gösterge paneli bulunacağı düşünülüyor.

Ancak Renault, Renault 5'i süpermini segmentine yönelterek Clio'nun geleceği hakkında bazı soru işaretleri yarattı. De Meo konunun farkında ve yakında sadece içten yanmalı motorlara hâlâ izin verilen pazarlar için tasarlanmış bir otomobil haline gelebileceğini ima etti ve şöyle konuştu:

"Kendime yeni nesil Clio ile ne yapacağımı soruyorum. Ne tür bir konsept olması gerekiyor? Pazarlar nerede? Ne tür bir müşteri? Bence hâlâ zamanımız ve teknik seçeneklerimiz var. Ancak Avrupa çevresini düşünürseniz, içten yanmalı motorlu küçük bir otomobili kârlı hale getirmek zor olacaktır. Onları çok fazla teknoloji ile hibritleştirmeniz gerekiyor.''

'TWINGO VE DACIA SPRING'E SAHİBİZ'

"A segmentinde, rekabet edebilmek ve kârlı olabilmek için tek olasılığın elektrikli bir versiyona sahip olmak olduğu zaten gerçekleşiyor. Bu yüzden Twingo ve Dacia Spring'e sahibiz. Ve su yükseldiğinde, bir sonraki B segmenti olacak. Belki içten yanmalı motorlu B segmenti otomobillerin başarılı olacağı başka pazarlar da olacaktır ama Avrupa'da değil."

RENAULT 5 BEKLENEN TÜRKİYE FİYATI

Renault'nun 5 modelinden daha da ucuz olan sıfır emisyonlu şehir otomobili yeniden doğan Renault Twingo'nun tanıtımında firmanın CEO'su Luca de Meo, Renault 5'in elektrikli araçlar için teşviklerin hâlâ mevcut olduğu Avrupa'da 25 bin Avro'dan başlayacağını duyurdu. Bu teşvikler olmadan, tamamen elektrikli Renault 5'in İngiltere'de 30 bin sterline yakın bir fiyattan başlamasının muhtemel olduğu belirtildi. Türkiye'de ise 220 beygir gücündeki 450 kilometre menzil katedebilen tamamen elektrikli Renault Megane e-Tech'ten daha uygun bir fiyata satışa sunulması bekleniyor. Megane e-Tech'in güncel fiyatı ise Techno donanım ile 1 milyon 559 bin TL, Iconic donanım seviyesinde ise 1 milyon 699 bin TL. Renault 5'in Megane e-Tech'ten yaklaşık olarak yüzde 20 daha uygun fiyata satılması beklenebilir. Bu da 1 milyon 200 bin TL civarında bir fiyata sahip olacağı anlamına geliyor. Ancak tabii ki bugün döviz kurları ve bu gün tabi olması mümkün olan vergi oranlarına aynı şekilde tabi olması mümkün olursa.

Yeni Renault 5'in yeni MINI Cooper ve Peugeot E-208 gibi rakiplerini fiyat konusunda geride bırakarak satıştaki en ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alması bekleniyor.