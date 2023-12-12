Yeni Hyundai Tucson N Line donanımıyla ortaya çıktı: Motor seçenekleri ve fiyatı...
Hyundai Tucson'a 4'üncü yılında makyaj geliyor. 2024 Hyundai Tucson sportfi N Line donanımıyla ortaya çıktı.
Mevcut dördüncü nesil Hyundai Tucson, 2020'de piyasaya çıktığından beri aile SUV segmentinde lider konumunda ve 2024'te Hyundai'nin Kore web sitesinde gösterilen orta yaş makyajına kavuşacak.
Ford Kuga, Toyota RAV4 ve Kia Sportage gibi birçok rakibi olmasına rağmen, Tucson pek çok kullanıcının favorisi oldu. Hyundai'ye göre "Avrupalı müşteriler düşünülerek tasarlandığı" için yenisi daha da iyi olacak. Peugeot 3008, Skoda Karoq ve Honda CR-V gibi diğer rakiplerin hepsi Hyundai'nin lansmanından bu yana güncellendi, bu nedenle Tucson için rekabet oldukça zorlu.
HYUNDAI TUCSON MAKYAJ
Yeni Tucson'un dış tasarımında sadece hafif bir değişiklik yapıldı. Yeni Santa Fe için kullanılan bloklu yaklaşım yerine, Tucson mevcut "Parametrik Dinamikler" tasarım dilini koruyor.
Ön taraftaki ayırt edici "Mücevher Gizli Işıklar", ızgara ve alt tamponda olduğu gibi değiştirildi. Ancak genel olarak bir Tucson olarak hâlâ kolayca tanınabiliyor. Kanatlarda standart araçta kontrast gri renkte tekerlek kemeri uzantıları bulunurken, N Line'da bunlar gövde rengine boyanmış.
N Line ayrıca kendi ön tampon tasarımına, özel bir ızgaraya ve gerçek karbon fiber orta kapaklara sahip 19 inç alaşım jantlara sahip. Arkada spoyler üzerinde kanatçıklar var ve tampon da değiştirilmiş, ancak çift çıkışlı egzoz uçları korunuyor.
HYUNDAI TUCSON İÇ MEKÂN
Hyundai, iç mekândaki değişikliklerin "işlevsellik ve estetiğin uyumlu bir karışımını" getirdiğini iddia ediyor. Buradaki en büyük fark, tıpkı en yeni Kona'da olduğu gibi, merkezi dokunmatik ekranın sürücü ekranına bağlanacak şekilde yeniden konumlandırılması. Direksiyon simidi de Tucson'un küçük kardeşinden ödünç alınmış ve ortasında yeni bir rozet yer alıyor.
Hyundai, Tucson'un ön yüzünü daha kolay kullanılır hale getirmek için dokunmaya duyarlı dokunsal kontrollerden vazgeçerek sıcaklık için kadranlar ve daha sık kullanılan klima fonksiyonları için anahtarlar kullanmış. Vites seçme düğmeleri de orta konsoldan taşınarak daha fazla saklama alanı açılmış.
N Line modellerinde süet döşemede kırmızı dikişler, direksiyon simidinde siyah ekler ve daha fazla N Line rozeti bulunuyor.
Tucson, Hyundai-Kia'nın N3 platformu üzerine oturuyor ve bu da güç aktarma organlarında herhangi bir değişiklik olmayacağı anlamına geliyor. Mevcut benzinli, hibrit ve plug-in hibrit güç aktarma organları yelpazesinin devam etmesi bekleniyor.
HYUNDAI TUCSON FİYATI
Yeni Tucson'un fiyatlandırması hakkında bir bilgi yok ancak 2024 yılında satışa sunulduğunda mevcut aracın 1 milyon 575 bin TL olan başlangıç fiyatına göre bir miktar daha yüksek olması bekleniyor.
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