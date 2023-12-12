Yeni Hyundai Tucson N Line donanımıyla ortaya çıktı: Motor seçenekleri ve fiyatı...

N Line ayrıca kendi ön tampon tasarımına, özel bir ızgaraya ve gerçek karbon fiber orta kapaklara sahip 19 inç alaşım jantlara sahip. Arkada spoyler üzerinde kanatçıklar var ve tampon da değiştirilmiş, ancak çift çıkışlı egzoz uçları korunuyor.

HYUNDAI TUCSON İÇ MEKÂN

Hyundai, iç mekândaki değişikliklerin "işlevsellik ve estetiğin uyumlu bir karışımını" getirdiğini iddia ediyor. Buradaki en büyük fark, tıpkı en yeni Kona'da olduğu gibi, merkezi dokunmatik ekranın sürücü ekranına bağlanacak şekilde yeniden konumlandırılması. Direksiyon simidi de Tucson'un küçük kardeşinden ödünç alınmış ve ortasında yeni bir rozet yer alıyor.