Yeni Peugeot 3008 ve tamamen elektrikli E-3008 satışa sunuldu: Fiyatı belli oldu

Yayınlanma: 25.11.2023 - 16:46

Güncelleme: 25.11.2023 - 16:46

Yeni Peugeot 3008 Hybrid, en çok satan Kia Sportage ve Hyundai Tucson ile aynı fiyat aralığında yer alıyor. 3008'in kaputunun altında 134 bg gücünde 1.2 litrelik PureTech benzinli motor, 21 bg gücünde bir elektrik motoru ve 48V batarya ile birlikte çalışıyor. Peugeot bu düzeneğin ortalama 51mpg'ye kadar geri dönüş sağlayabildiğini, 124g/km CO2 saldığını ve 0-100 km/sa hızlanmasını 10,2 saniyede tamamladığını iddia ediyor.

Peugeot E-3008 ise Tesla Model Y ve yakın zamanda güncellenen Volkswagen ID.4'ün başlangıç fiyatları arasında yer alıyor. Peugeot, E-3008'in şu anda sadece bir batarya ile mevcut olduğunu söylüyor. Yeni model 525 kilometreye kadar menzil sağlayan 73kWh'lik bir batarya ile sunuluyor.

Fransız firma ayrıca 160kW'lık bir hızlı şarj cihazıyla yüzde 20-80'lik bir dolumun yaklaşık 30 dakika sürdüğünü ve 0-100 km/sa hızlanmasının 8,8 saniyede gerçekleştiğini ifade ediyor. Bu, giriş seviyesindeki Model Y'nin 100 km/sa hıza ulaşmasından birkaç saniye daha yavaş, ancak E-3008 sadece önden çekişli ve tek elektrik motoru 207 bhp ve 343Nm tork üretiyor.

E-3008 serisine 2024 yılında 98kWh batarya ve 700 km menzile sahip bir Long Range modeli ve 315 bhp dört tekerlekten çekişli bir varyant eklenecek. Henüz detayları açıklanmamış olsa da, bir plug-in hibrit 3008 de gelecek. Her üç model için de fiyatlandırma şu anda gizli tutuluyor.

YENİ PEUGEOT 3008 DONANIM

Bu arada, 3008 ve E-3008'in her ikisi de Allure veya GT donanım seçenekleriyle sunuluyor. Allure modellerinde standart olarak 19 inç alaşım jantlar, ön ızgara için gövde rengi vurgular, LED farlar ve tam anahtarsız girişin yanı sıra arka park sensörleri, geri görüş kamerası, hız sabitleyici ve şerit takip asistanı gibi olağan güvenlik kitleri sunuluyor.

İç mekânda, her modelde Peugeot'nun merkezi bilgi-eğlence ve sürücü ekranlarını 21 inçlik tek bir panoramik ekranda birleştiren i-Cockpit tasarımının en son hali yer alırken, gösterge panelinin ortasında 'i-Toggle' kısayol düğmelerine sahip ayrı bir dokunmatik panel bulunuyor. Tüm 3008 ve E-3008 modelleri ayrıca kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, kablosuz akıllı telefon şarj pedi ve sürüş modlarına bağlı ortam aydınlatması ile birlikte geliyor.

GT donanımıda ise kontrast siyah tavan ve arka spoyler, alcantara döşeme, ısıtmalı direksiyon simidi ve ön koltuklar, uyarlanabilir uzun farlara sahip piksel LED farlar, ön park sensörleri, dur ve git işlevine sahip uyarlanabilir hız sabitleyici ve eller serbest açılan bagaj kapağı bulunuyor.

PEUGEOT 3008 FİYATLARI

Peugeot 3008, İngiltere'de 34 bin 650 sterlinden (1 milyon 260 bin TL) elektrikli E-3008 ise 45 bin 850 sterlinden (1 milyon 667 bin 500 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

PEUGEOT 3008 TÜRKİYE FİYATI

Peugeot 3008'in vergiler dahil edildiğinde Türkiye'de yaklaşık olarak 2 milyon 800 bin lira civarında satışa sunulması bekleniyor.

PEUGEOT E-3008 TÜRKİYE FİYATI

Peugeot E-3008'in ise motor gücü 160 kW yani 214.56 beygirin altında kaldığı için baz fiyatına göre ÖTV ve yüzde 20 KDV eklenerek satışa sunulması bekleniyor. Baz fiyatı 1 milyon 450 bin TL'nin altında olursa yüzde 10 ÖTV ile yüzde 20 KDV uygulanabilirken bu ihtimal oldukça düşük gözüküyor.

İngiltere'deki fiyatı göz önüne aldığımızda yeni modele yüzde 40 ÖTV uygulanma olasılığı çok daha güçlü, yüzde 20 KDV de Peugeot E-3008'in de benzinli model gibi 2 milyon 800 bin lira civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Ancak Peugeot elektrikli modellerini E-2008 ve E-308'de GT versiyonları Türkiye'de satışa sunuyor. Benzer şekilde E-3008'in de yalnızca GT versiyonu satışa sunulursa fiyatı daha da yükselebilir.