Yeni Peugeot 308 tanıtıldı: İlk kez aslan logosu ışıklandırıldı!
26.08.2025 14:55:00
Savaşkan İskefli
Peugeot'nun internet üzerinden For the love of the road│Worldwide reveal adıyla yaptığı lansmanda yeni Peugeot 308 ve Peugeot 308 sw modelleri tanıtıldı.

Peugeot 2013 yılında satışa sunduğu 308 modelinin 4. jenerasyonunu üzerinden For the love of the road│Worldwide reveal adıyla yaptığı lansmanda internet üzerinden tanıttı.

 

HATCHBACK VE STATION WAGON

Yeni Peugeot 308'de hatchback ve station wagon olmak üzere iki kasa tipi olduğu görülürken modelde hibrit, plug in hibrit ve elektrikli olmak üzere tüm motor tiplerinin kullanılacağı açıklandı.

PEUGEOT 308 MOTOR TİPLERİ

1.5 litrelik Bluehdi motora sahip dizel modelde 130 beygir güç olduğu ifade edilirken hibrit versiyonun 145, elektrikli Peugeot e-308'in 156 beygir, plug in hibrit versiyonun ise 195 beygir güce sahip olduğu ifade edildi.

ELEKTRİKLİ PEUGEOT E-308'DE MENZİL ARTTI

Elektrikli Peugeot e-308'in menzilinin 34 kilometre artarak 450 kilometreye çıktığı ifade edilirken plug in hibrit versiyonda yalnızca elektrikle 85 kilomtre mesafe kat edilebileceği paylaşıldı. Ayrıca elektriklide hızlı şarj desteğinin 100 kW'sa olduğu açıklandı.

PEUGEOT 308 TASARIM

Yenilenen Peugeot 308 pençe tasarımı let farların yanında ön tarafta panjura enterge aydınlatma grubu ve ilk kez aydınlatılan yeni aslan logosu  ile birlikte yakaladığı uyumla dikkat çekiyor.

PEUGEOT 308 İÇ MEKAN

Modelin iç kısmına bakıldığında ayrıca i-Toggle'a da yer verildiği görüldü. Yenilenen i-Cockpit'te 10 inç multimedya ekranı, 3D dijital gösterge, ısıtmalı koltuk ve direksiyon olduğu da ortaya çıkarken modelin satış tarihi de açıklandı.

PEUGEOT 308 NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Peugeot 308 modelinde ilk olarak dizel, hibrit ve elektrikli verisyonların satışa sunulacağı açıklandı. Peugeot 308 ve 308 SW, 2025 sonbaharında Avrupa pazarında satışa sunulacak.

Plug in hibrit'in ise 2026 ortasında satışa sunulması bekleniyor.

