Yeni Renault Clio üretime başladı: Bursa’dan dünyaya satılacak! İşte yeni Clio'ya dair tüm detaylar...

Renault’nun hem dünya çapında hem de Türkiye’de en çok satan modeli olan Clio, 6. nesliyle yeniden karşımıza çıkıyor. 1990 yılında satışa sunulmasından bu yana 17 milyon adetlik satış rakamına ulaşan ve Türkiye'de 600 binden fazla kullanıcıya sahip olan Clio’nun dünya lansmanı, Münih’teki IAA Mobility 2025’te gerçekleşti.

Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, 5 milyon Clio’yu üretmiş ve yeni nesil Clio’nun üretim merkezi olmaya devam edecek. Eylül ayında üretime başlanacak olan yeni Clio, 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye yollarına çıkacak.

İKONİK MODELİN YENİ DÖNEMİ BAŞLIYOR İlk kez satışa sunulduğu 1990 yılından bu yana, Clio, 17 milyon adetle dünya çapında önemli bir satış başarısına imza attı. Türkiye’de de 600 binden fazla kullanıcıya sahip olan model, hatchback segmentinin en güçlü oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Beş kez Avrupa’da Yılın Otomobili seçilen Clio, kompakt sınıfında bir referans noktası olmaya devam ediyor.

Renault Türkiye CEO'su Dr. Berk Çağdaş, yeni Clio’nun Bursa’daki üretim tesislerinden çıkacak olmasının, yerli üretime ve Türkiye’nin küresel üretim zincirindeki rolüne verdiği önemi vurguladı. "Yeni nesil Clio, Türkiye’deki kullanıcılar tarafından büyük ilgi görecektir" diyerek, Türkiye yollarında büyük satış başarısı beklediklerini belirtti.

BURSA'DA ÜRETİLECEK Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, 1971 yılından bu yana Renault Grubu'nun dünya çapındaki en büyük üretim tesislerinden biri olma özelliğini taşıyor. Bugüne kadar 5 milyon Renault Clio üreten fabrika, aynı zamanda 5 yerel tedarikçi ile işbirliği yaparak güçlü bir endüstriyel ekosistem oluşturuyor. Yeni nesil Clio, bu köklü geçmişin ve güçlü yerel üretimin bir adım daha ileriye taşınması anlamına geliyor. Ayrıca, Renault Technology Türkiye adlı gelişim merkezi de bu süreçte önemli bir rol üstleniyor.

YENİ CLIO TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKTİ Yeni Clio, 4,11 metre uzunluğa, 1,76 metre genişliğe ve 1,45 metre yüksekliğe sahip. 2,59 metre dingil mesafesi sayesinde, hem ön hem arka yolcular için geniş bir yaşam alanı sunuyor. Ayrıca, 391 litre bagaj hacmi ile kompakt sınıfta fazlasıyla geniş alan sağlıyor. Hibrit versiyonda ise bagaj hacmi 301 litre olarak sunuluyor.

Yeni Clio'nun tasarımında, ince LED farlar, geniş hava girişleri ve markanın elmas logosu öne çıkıyor. Arka kısımda ise yeniden tasarlanan stop lambaları ve krom detaylar, araca sportif bir hava katıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YÜKSEK TEKNOLOJİ BİR ARADA Yeni Clio, geri dönüştürülmüş malzemeler ve çevre dostu üretim süreçleri ile sürdürülebilirliği ön planda tutuyor. İç mekânda kullanılan geri dönüştürülmüş kumaşlar ve düşük emisyon değerleri, Clio’yu çevreye duyarlı bir şehir otomobili haline getiriyor.

10 İNÇLİK GÖSTERGE PANELİ Yeni Clio'nun 10,1 inç büyüklüğünde dijital gösterge paneli, sürüş verilerini kişiselleştirilebilen şekilde sunuyor. OpenR Link multimedya sistemi ve Google entegrasyonu, kullanıcıların her an bağlantıda kalmalarını sağlıyor.

YENİ CLİO HİBRİT GÜCÜYLE DAHA ÇEVRECİ Yeni Clio, Renault’nun full hybrid E-Tech 160 hp motoru ile geliyor. Elektrik ve benzinli motorun uyumlu çalışması sayesinde, şehir içinde %80'e kadar elektrikli sürüş deneyimi sunuyor. %40’a varan yakıt tasarrufu ve 3,9 litre/100 km ortalama tüketim değerleriyle, çevre dostu ve ekonomik bir sürüş imkânı sağlıyor.

RENAULT CLIO TEKNİK ÖZELLİKLERİ Clio’nun Full Hybrid E-Tech motoru, 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 8,3 saniyede ulaşıyor. Maksimum hız 170 km/s iken, CO₂ emisyonu ise 89 g/km'nin altında. Ayrıca, 1.2 TCe 115 hp motoru, 0’dan 100 km/s hıza 10,1 saniyede ulaşıyor ve ortalama yakıt tüketimi 5,1 litre/100 km.

ÜRÜN GAMI VE DONANIM SEÇENEKLERİ Yeni Renault Clio, Evolution ve Esprit Alpine olmak üzere iki farklı donanım seviyesinden oluşuyor. Esprit Alpine donanım seviyesinde, 18 inç alaşım jantlar, sportif koltuk döşemeleri ve çift renkli dikiş detayları dikkat çekiyor.

GÜVENLİKTE YENİ STANDARTLAR Yeni Clio, 29'a kadar gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) sunarak güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor. Adaptif hız sabitleyici, aktif şerit takip sistemi, kör nokta uyarısı ve 360 derece kamera gibi özellikler, sürücülerin her an güvenliğini sağlıyor.

RAKAMLARLA RENAULT CLIO 1990: Clio’nun ilk satışa sunulduğu yıl.

17 milyon: Clio’nun dünya çapında satılan adedi.

120: Clio’nun satıldığı ülke sayısı.

1: Clio’nun Avrupa’daki satış sıralamasındaki konumu.

6: Clio’nun geçirdiği nesil sayısı.

35: Clio’nun piyasada ve kullanıcılarının kalbinde yer aldığı yıl sayısı.

29: Yeni Clio’ya entegre edilebilen ADAS sayısı.

89: Yeni Clio’nun hibrit motorunun CO₂ emisyonu (g/km).

1.000’den fazla: Bursa fabrikasında her gün üretilen Clio sayısı.

68.000: 17 milyon Clio’nun arka arkaya dizilmesiyle kat edilecek mesafe (dünyanın çevresinin 1.7 katı).