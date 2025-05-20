Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yunanistan'daki polis arabalarını görenler inanamadı! Elektrikli ve 3 kapılı...
Paylaş

Yunanistan'daki polis arabalarını görenler inanamadı! Elektrikli ve 3 kapılı...

20.05.2025 13:44:00
Güncellenme:
Savaşkan İskefli
Takip Et:
Yunanistan'daki polis arabalarını görenler inanamadı! Elektrikli ve 3 kapılı...

Şehir içi performansı ile dikkat çeken Fiat 500e 3+1'ler Yunanistan'da polis aracı olarak kullanılıyor.

Yunanistan'daki polis arabalarını görenler inanamadı! Elektrikli ve 3 kapılı...
Polis ekipleri akla gelebilecek neredeyse her segmentten araçları benimsedi. Bazı birimler hızlı takip araçlarına ihtiyaç duyarken, diğerleri yoğun kentsel alanlarda manevra yapmak için daha küçük, daha çevik araçlara ihtiyaç duyuyor. Yunan polisi kısa bir süre önce 10 adet tamamen elektrikli Fiat 500e aldı ve şimdi Atina'nın dar sokaklarında devriye geziyor.

Yunanistan'daki polis arabalarını görenler inanamadı! Elektrikli ve 3 kapılı...

ARAÇLAR HEDİYE EDİLDİ

Bu elektrikli araçlar Yunan polisine DEI (Kamu Elektrik Enerjisi Kurumu) tarafından hediye edildi. DEI, adını çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık gibi moda sözcüklerin kısaltmasıyla paylaşmasına rağmen, aslında tüm güç kaynaklarını kapsamaktan ziyade arabanızın şarjda kalmasını sağlamakla ilgileniyor. DEI, arabaların yanı sıra 36 şarj istasyonu da kurdu.

Yunanistan'daki polis arabalarını görenler inanamadı! Elektrikli ve 3 kapılı...

POLİS ARACINA ÇEVRİLDİ

Doğal olarak, Fiat 500e artık beyaz gövdesinde yanardöner mavi çıkartmalar ve tavanın üstünde flaş ışıkları ile tamamlanan klasik polis aracı görünümüne sahip. Far grafikleri ve jant kapakları, bunun tam yüklü La Prima trim değil, temel özellikli model olduğunu gösteriyor.

Yunanistan'daki polis arabalarını görenler inanamadı! Elektrikli ve 3 kapılı...

3+1 VERSİYON TERCİH EDİLDİ

İlginç olan, tedarik departmanının yolcu tarafında ilave bir arka menteşeli kapıya sahip olan Fiat 500e 3+1 gövde stilini seçmiş olması. Fiat başlangıçta bu asimetrik düzeni genç aileler için arka koltuğa daha kolay erişim için tasarlamış olsa da bu durumda, elbette küçük Fiat'a sıkışabilmeleri koşuluyla, şüphelileri taşımak için daha yararlı olabilir.

Yunanistan'daki polis arabalarını görenler inanamadı! Elektrikli ve 3 kapılı...

FIAT 500E TEKNİK ÖZELLİKLERİ

500e polis araçları 117 beygir ve 220 Nm tork değeri sağlayan standart elektrik motoruyla donatılıyor. Fiat 500e 0-100 km/saat  hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor ki bu da şehir içi devriyeler için fazlasıyla yeterli.
FIAT 500E MENZİL
Daha da önemlisi, 42 kWh batarya paketi şarjlar arasında 321 km veya şehir içi ortamlarda 460 km'ye kadar WLTP menzili sunuyor. Bu değerler de Yunan başkentinin şehir merkezinde devriye gezmek için fazlasıyla yeterli olacaktır.

Yunanistan'daki polis arabalarını görenler inanamadı! Elektrikli ve 3 kapılı...

CITROEN AMI'DE GÖREV YAPIYOR

Fiat 500e, Yunan polis filosundaki en küçük ya da en yavaş araç değil. Sürdürülebilir hareketlilik girişiminin bir parçası olarak 2021'in sonlarından bu yana Chalki Adası sokaklarında Citroen Ami modelleri de  devriye yapıyor.

Yunanistan'daki polis arabalarını görenler inanamadı! Elektrikli ve 3 kapılı...

YENİ FIAT 500 NE ZAMAN GELECEK?

Fiat için elektrikli amiral gemisi rolüne rağmen 500e, Stellantis'in umduğu satış başarısını yakalayamadı. Sonuç olarak Fiat odak noktasını değiştirerek tamamen elektrikli bir seriden uzaklaştı ve bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen hafif hibrit bir versiyon olan 500 Ibrida'yı tanıttı. Buna ek olarak Fiat, 500'ün yeni neslinin 2032 yılında geleceğini ve üretimin İtalya'daki Mirafiori fabrikasında yapılacağını doğruladı.

İlgili Konular: #otomobil #Yunanistan #polis aracı #fiat 500e