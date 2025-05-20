Yunanistan'daki polis arabalarını görenler inanamadı! Elektrikli ve 3 kapılı...

Polis ekipleri akla gelebilecek neredeyse her segmentten araçları benimsedi. Bazı birimler hızlı takip araçlarına ihtiyaç duyarken, diğerleri yoğun kentsel alanlarda manevra yapmak için daha küçük, daha çevik araçlara ihtiyaç duyuyor. Yunan polisi kısa bir süre önce 10 adet tamamen elektrikli Fiat 500e aldı ve şimdi Atina'nın dar sokaklarında devriye geziyor.



ARAÇLAR HEDİYE EDİLDİ Bu elektrikli araçlar Yunan polisine DEI (Kamu Elektrik Enerjisi Kurumu) tarafından hediye edildi. DEI, adını çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık gibi moda sözcüklerin kısaltmasıyla paylaşmasına rağmen, aslında tüm güç kaynaklarını kapsamaktan ziyade arabanızın şarjda kalmasını sağlamakla ilgileniyor. DEI, arabaların yanı sıra 36 şarj istasyonu da kurdu.



POLİS ARACINA ÇEVRİLDİ Doğal olarak, Fiat 500e artık beyaz gövdesinde yanardöner mavi çıkartmalar ve tavanın üstünde flaş ışıkları ile tamamlanan klasik polis aracı görünümüne sahip. Far grafikleri ve jant kapakları, bunun tam yüklü La Prima trim değil, temel özellikli model olduğunu gösteriyor.



3+1 VERSİYON TERCİH EDİLDİ İlginç olan, tedarik departmanının yolcu tarafında ilave bir arka menteşeli kapıya sahip olan Fiat 500e 3+1 gövde stilini seçmiş olması. Fiat başlangıçta bu asimetrik düzeni genç aileler için arka koltuğa daha kolay erişim için tasarlamış olsa da bu durumda, elbette küçük Fiat'a sıkışabilmeleri koşuluyla, şüphelileri taşımak için daha yararlı olabilir.



FIAT 500E TEKNİK ÖZELLİKLERİ 500e polis araçları 117 beygir ve 220 Nm tork değeri sağlayan standart elektrik motoruyla donatılıyor. Fiat 500e 0-100 km/saat hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor ki bu da şehir içi devriyeler için fazlasıyla yeterli. FIAT 500E MENZİL Daha da önemlisi, 42 kWh batarya paketi şarjlar arasında 321 km veya şehir içi ortamlarda 460 km'ye kadar WLTP menzili sunuyor. Bu değerler de Yunan başkentinin şehir merkezinde devriye gezmek için fazlasıyla yeterli olacaktır.



CITROEN AMI'DE GÖREV YAPIYOR Fiat 500e, Yunan polis filosundaki en küçük ya da en yavaş araç değil. Sürdürülebilir hareketlilik girişiminin bir parçası olarak 2021'in sonlarından bu yana Chalki Adası sokaklarında Citroen Ami modelleri de devriye yapıyor.

