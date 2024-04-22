Zengin donanımıyla dikkatleri üzerine çekiyor

Yayınlanma: 22.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2024 - 04:00

Her iki donanım seviyesinde de 10.1 inç yeni dokunmatik multimedya ekranı ve 10.25 inç dijital gösterge paneli standart olarak yer alıyor. Renegade e-Hybrid, araçla ilgili tüm verilerin yeni dijital ekranda kolayca okunmasına olanak sağlıyor. 7 ileri çift kavramalı şanzımanıyla araç 0-100 kilometre hızlanmasını 9.7 saniyede tamamlıyor. 100 kilometrede 5.7 litreye varan düşük yakıt tüketimi ve kilometrede 130 gramlık düşük CO2 emisyonu ile daha çevreci bir sürüş sağlıyor. Jeep Renegade e-Hybrid, 1 milyon 849 bin 250 TL’den başlayan fiyatlar ve nisan ayı boyunca 12 ay vadeli yüzde 0.49 faizli 200 bin TL’lik kredi imkanı ile satışa sunuluyor.

YENİ OMODA 7, NİSAN SONUNDA YOLLARA ÇIKIYOR

OMODA E5, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 65’lik bir büyüme kaydetti. Bu da onu 2024 yılında küresel A0 sınıfı tamamen elektrikli SUV liginde en hızlı büyüyen yıldız yapıyor. OMODA’yı yeni boyutlara taşımak için teknolojinin gücünden yararlanan yeni model, küresel gençliği hedefleyen tüketici trendinde dikkat çekiyor. Çinli SUV markası OMODA, küresel boyuttaki ikinci modeli OMODA 7’yi yollara çıkarmaya hazırlanıyor. OMODA 7, SUV estetik standartlarını yeniden tanımlayan avangart bir model olacak. OMODA 5 ile karşılaştırıldığında OMODA 7, daha büyük boyutlarıyla daha yukarıda konumlanıyor.

YENİLENEN TARZIYLA PAZARDAKİ YERİ GÜÇLENDİ

Mobilite dünyasının her alanında, herkes için ulaşılabilir modeller sunan Citroen, yakında Avrupa’da satışa sunulacak olan yeni C3 Aircross ile ilgili ilk görselleri yayımladı. Radikal bir değişime uğrayan yeni C3 Aircross, son derece rekabetçi olan segmentindeki konumunu güçlendirmek üzere benzersiz bir tarz ile yeni bir döneme adım atıyor. Dışarıdan daha güçlü, aynı zamanda daha şık bir SUV silüetine kavuşan yeni C3 Aircross, artık daha iddialı görünüyor. İçten yanmalı motorlara ek olarak hibrit ve tamamen elektrikli çözümlerle yollara çıkacak olan yeni C3 Aircross, Citroen’in B segmentindeki hamlesinin devamını temsil ediyor.

