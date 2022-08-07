56 yıl sonra kupayı getirdiler

07 Ağustos 2022 Pazar, 05:00

BBC’de 17 bin izleyiciyle tarihinin en cok sayıda izlenen kadın futbol maçı, yılın en çok izlenen programı oldu. Maçın ertesi günü öğlen saatlerinde tarihi Trafalgar Meydanı’nda kutlama yapılacağı, kadın futbol takımı namı diğer Dişi Aslanlar’ın (Lionesses) bu kez madalyalarıyla aynı meydanda hayranlarının karşısına çıkacağı ve zafer turu atarak sevinçlerini paylaşacakları haberlerde duyuruldu.

Tesadüfen Londra’daydık, maçı ekrandan heyecanla izleyen futbolsever oğlumuz sayesinde biz de haberdar olup o heyecana kapılmıştık. Kutlamalar için Trafalgar Meydanı’na gidelim diye hazırlandık. Tam çıkacakken Londra Belediye Başkanı Sadık Khan’ın tweet’i bizi durdurdu. Meydana alınacak kişi sayısı 7 binle sınırlanmıştı ve saat 23.00 civarında o limite çoktan ulaşıldığı, daha fazla kişinin meydana alınmayacağını duyuruyordu. BBC’den canlı yayımlanacak kutlamaların ekrandan çok daha iyi görülebileceğini söyleyerek evden henüz çıkmayanlara evde kalmayı tavsiye ediyordu.

GECE BOYU KUTLAMA

Nitekim öyle yaptık. 12.45’te Dişi Aslanlar, Trafalgar Meydan’ında hayranlarının karşısında ve ekranlardaydı. Ne kadar kutlasalar azdı! Zira 56 yıl sonra ülkeye futbolda yeni bir kupa getirmişlerdi. Futbol eve geri dönmüştü. Herkesin ağzında “Futbol coming home” şarkısı vardı. Onlarınki çifte zaferdi çünkü yıllarca futbol oynaması yasaklanan kadınların futbol milli takımı olarak ülkeye bu gururu yaşamaktaydılar. İngiltere en son futbol madalyasını 30 Temmuz 1966 yılında yine Wembley Stadyumu’nda Almanya’yı 4-2 yenerek kazanmış ve Sir Alf Ramsey’in yönettiği takımda madalyayı Kraliçe’nin elinden Bobby Moore almış. Tam 56 yıl 1 gün sonra bu kez kadın futbolcular yine Almanya karşında 2-1’lik zafer kazandılar. 96 yaşındaki Kraliçe tebrik mesajını takıma menajer Sarina Wiegman aracılığıyla yolladı. “Bugün hepiniz kız çocuklarına kadınlara ve gelecek kuşaklara çok iyi örnek olarak ilham veriyorsunuz. Başarınız hak ederek kazandığınız kupanın da ötesinde, yaptığınız etkiyle gurur duymanızı umut ediyorum.”

‘MİLLİ KAHRAMAN’

İngiltere Kadınlar Futbol Milli Takımı’nın 52 yaşındaki Hollandalı menajeri Sarina Wiegman ülkesinde başarılı bir futbol kariyerinden gelmekte. İkiz erkek kardeşi ile sokaklarda futbol oynarmış, erkek futbol takımına giremediği için saçlarını kısacık kestirmiş. 16 yaşında Çin’de ülkesini temsil ederken tanıştığı Amerikalı menajer sayesinde ABD’de futbol oynamış. 5 yıl önce 2017’de kendi ülkesinin kadın futbol takımıyla şampiyonluğu elde edince ülkesinde “milli kahraman” ilan edilmiş. Şimdi İngiltere’nin özellikle futbol severlerin gönüllerinde taht kurdu, onların kahramanı oldu. Takım kaptanı onun zincirin eksik parçası olduğunu ve kendilerini tamamladığını, gördüğü en iyi menajer olduğunu söyledi. İngiltere’de kadınların futbol oynaması 50 yıl boyunca yasaktı. Kadınların federasyona bağlı sahalarda futbol oynamasını yasaklayan kararda “Futbol kadınlara uygun değildir ve kadınların futbol oynaması teşvik edilmemelidir” ifadesi yer alıyormuş. İngiltere’nin 2013 yılında Kadın Futbolu Gelişim Programı’nı hayata geçirmesiyle kadın futbolu tekrar canlanmaya başlamış. Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası’nda başarı elde eden kadın futbolu oyuncularının her biri 55 bin sterlin aldı. Halbuki kazanan erkek futbol takımı olsaymış kazançları oyuncu başına 461 bin sterlin olurmuş.

BBC’ye göre İngiliz kadın kaptan Leah Williamson geçen sezonda 200 bin sterlin kazanırken erkek Takımın ve ünlü Tottenham Hotspur kulüp kaptanı Harry Kane aynı parayı bir haftada kazanmış. Şampiyonluk maçında biletler yerine göre 15 sterlinden başlayıp 15 bin sterline kadar satılmış ve 1 yıl öncesinden tükenmiş. Chloe Kelly takımını şampiyonluğa götüren 110. dakikada attığı golünün ardından çıkardığı tişörtüyle sahada tur attıktan sonra aldığı sarı karta karşılık “Hayatımın en güzel sarı kartıydı” dedi.

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