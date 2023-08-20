Absürt bir eleştiri

Yayınlanma: 20.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.08.2023 - 03:30

Bir köşede, dalın üzerine tünemiş bir kayanın yanında ona, 87 dakika boyunca “aslında bir kuş olduğu için” uçabiliyor olması gerektiğini sert bir dille anlatan bir adamın videosu karşılıyor bizi. Odanın karşısında, yine aynı şekilde sözde bir eğitmen tarafından 91 dakika boyunca Dünya’nın yalnızca karadan oluştuğuna ikna etmek için jeolojik, meteorolojik ve astronomik kanıtları listeleyen video ile eğitime tabi tutulan bir gemi modeli oturuyor.

Tüm sergi; kettle, vantilatör ve hassas mutfak tartısı gibi gündelik eşyalara, “insanlar için yapılmış araçlardan başka bir şey olmadıklarını ve bu nedenle hiçbir zaman kendilerini düşünmemeleri gerektiğini” öğretmek için karatahta önündeki sıralara oturtulduğu o sahne ile doruk noktasına ulaşıyor.

Sergi, absürt senaryolar yoluyla eğitim sisteminin -Kore’nin otoriter rejimleri sırasında büyürken deneyimlediği 1970’ler ve 1980’ler de dahil olmak üzere- bireylerin, dünya ve kendi kimlikleri hakkındaki görüşlerini nasıl etkilediğini yorumluyor.

ÇOK DÜŞÜNÜR AZ GÖSTERİR

Leeum Sanat Müzesi’nin müdür yardımcısı Kim Sung-won, son röportajında; “Kim, çok düşünen, az gösteren bir sanatçı” diyor ve ekliyor: “Onun, özü minimalist ve iddiasız olan çalışmalarıyla karşılaştığımızda, mümkün olduğunca yüzeyin altında yatan ipuçlarını fark etmemiz ve bunlara tepki vermemiz gerekiyor.”

“Landscape/Manzara” (1995), herhangi bir resimsel görüntü tasvir etmekten kaçınıyor ve bunun yerine yalnızca el yazısıyla yazılmış talimatlara başvuruyor -1960’lar ve 1970’lerin kavramsal sanatçıları tarafından benimsenen uygulamaları hatırlatır.- İzleyicilerden mavi gökyüzüne, ağaçlara ve akan nehre “bakmalarını” isteyen parça, onları boş tuvali kendi hayal güçleriyle doldurmaya itiyor.

Eserlerinde pedagoji, eğitim, animizm ve nesnelerin yaşamı gibi temaları, absürt durumlar ve soğuk mizah ile ele alan sanatçı, buna ek olarak, çağdaş Kore toplumunun Batı ile karmaşık ve genellikle çelişkili ilişkisi hakkında hem meditatif hem de eleştirel bir şekilde yorum yapmak için yerli Kore kültürünün geleneklerine atıfta bulunuyor.

İzleyicisi ile etkileşim halinde olan, onlara sorgulamayı ve sınırlarını zorlamayı hedefleyen bu sergi, 3 Aralık’a kadar Leeum Sanat Müzesi’nde sergilenmekte.

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